Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что ИФА-тестирования на антитела к COVID-19 стоит делать только после рекомендаций врача.

Об этом он заявил в интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале. По его словам, врач может рекомендовать сделать ИФА-тест, когда уже взяли образец на ПЦР-исследования, но в лабораториях образовалась очередь.

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"А она может создаться в лаборатории из-за вспышки, или массового поступления количества образцов, поэтому желательно сделать сразу ИФА-тест на иммуноглобулин М, который показывает активный процесс. И, в случае, если ИФА-тест на иммуноглобулин М – положительный, то сразу принимаются меры такие, которые должны приниматься при коронавирусной болезни", – отметил Ляшко.

Виктор Ляшко, главный санитарный врач "При этом никто не отменяет проведение исследования методом ПЦР. Другие вопросы, как скрининг и наличие иммуноглобулинов IgG, которые подтверждают то, что человек переболел и сформировался иммунитет. Это можно, при желании, сделать в частной лаборатории. И скрининг – это то, что прорабатывают уже эпидемиологи для проведения тех или иных исследований".

Он объяснил, если у человека есть антитела, то это означает, что он контактировал с больным и у него есть иммунитет. Однако, как долго он продлится, пока сказать никто не может, проводятся исследования.