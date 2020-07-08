Ляшко ответил, при каких условиях стоит делать ИФА-тесты на COVID-19
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что ИФА-тестирования на антитела к COVID-19 стоит делать только после рекомендаций врача.
Об этом он заявил в интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале. По его словам, врач может рекомендовать сделать ИФА-тест, когда уже взяли образец на ПЦР-исследования, но в лабораториях образовалась очередь.
Интересно Сколько в Украине провели ИФА-тестирования на антитела к COVID-19
"А она может создаться в лаборатории из-за вспышки, или массового поступления количества образцов, поэтому желательно сделать сразу ИФА-тест на иммуноглобулин М, который показывает активный процесс. И, в случае, если ИФА-тест на иммуноглобулин М – положительный, то сразу принимаются меры такие, которые должны приниматься при коронавирусной болезни", – отметил Ляшко.
Он объяснил, если у человека есть антитела, то это означает, что он контактировал с больным и у него есть иммунитет. Однако, как долго он продлится, пока сказать никто не может, проводятся исследования.
Чем отличается ИФА-тест от ПЦР?
Анализ ИФА значительно доступнее, чем анализ ПЦР. Украинские лаборатории смогут производить около миллиона иммуноферментных анализов в сутки, об этом заявил Виктор Ляшко.
Анализ ПЦР определяет наличие генома болезни в организме. Зато ИФА-тест выявляет антитела к возбудителю инфекции, которые свидетельствуют о том, болел ли человек или встречался с действием инфекции вообще.