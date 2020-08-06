ИФА-тесты надо сделать всем, – инфекционист ответил, как это выведет Украину из карантина
Инфекционист Игорь Гайдук убежден, что выйти из карантина можно проводя массовое тестирование на антитела, а тех, кто их имеют, можно пускать работать в офисах. Как это изменит ситуацию – читайте дальше.
Такое мнение он озвучил в эфире 24 канала и отметил, что это не только поможет выйти из карантина, но и реально оценить ситуацию, в которой находится Украина.
К слову Ляшко ответил, при каких условиях стоит делать ИФА-тесты на COVID-19
"Для того, чтобы закончился инфекционный процесс, 60 – 70% людей должны переболеть. Цифра тех, которые болеют клинически выраженными формами или сейчас находятся в учреждениях здравоохранения, составляет 20%, тоесть значит, что 80% – переболеет незаметно ни для себя, ни для близких, но в крови останутся антитела", – пояснил Гайдук.
Он сказал, если бы люди, сдавая анализ крови по любой причине, одновременно делали и ИФА-тест, то это могло бы скорее прояснить ситуацию.
"Большинство должно переболеть в течение 2 – 3 лет. Это все будет продолжаться, пока большинство не переболеет. Или если не появится вакцина. Даже в случае повторного заражения человек будет легче переносить болезнь, если будут антитела", – добавил врач.
Врач-инфекционист о необходимости массового ИФА-тестирования:
Чем отличается ИФА-тест от ПЦР?
Анализ ИФА значительно доступнее, чем анализ ПЦР. Украинские лаборатории смогут проводить около миллиона иммуноферментных анализов в сутки, об этом заявил Виктор Ляшко.
Анализ ПЦР определяет наличие генома болезни в организме. Зато ИФА-тест выявляет антитела к возбудителю инфекции, которые свидетельствуют о том, болел человек и встречался ли с действием инфекции вообще.