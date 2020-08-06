Инфекционист Игорь Гайдук убежден, что выйти из карантина можно проводя массовое тестирование на антитела, а тех, кто их имеют, можно пускать работать в офисах. Как это изменит ситуацию – читайте дальше.

Такое мнение он озвучил в эфире 24 канала и отметил, что это не только поможет выйти из карантина, но и реально оценить ситуацию, в которой находится Украина.

К слову Ляшко ответил, при каких условиях стоит делать ИФА-тесты на COVID-19

"Для того, чтобы закончился инфекционный процесс, 60 – 70% людей должны переболеть. Цифра тех, которые болеют клинически выраженными формами или сейчас находятся в учреждениях здравоохранения, составляет 20%, тоесть значит, что 80% – переболеет незаметно ни для себя, ни для близких, но в крови останутся антитела", – пояснил Гайдук.

Игорь Гайдук, врач-инфекционист "А для того, чтобы знать, какова ситуация сейчас в семье, городе, районе и области, то надо было бы массово определить титр антител. Если антитела класса М, то это будет говорить о том, что человек сейчас болен коронавирусом, если титр антител высокий G, то это значит 2 – 3 месяца или полгода назад человек перенес болезнь, и эти антитела его защитят или на долгое время, или на несколько месяцев".

Он сказал, если бы люди, сдавая анализ крови по любой причине, одновременно делали и ИФА-тест, то это могло бы скорее прояснить ситуацию.

"Большинство должно переболеть в течение 2 – 3 лет. Это все будет продолжаться, пока большинство не переболеет. Или если не появится вакцина. Даже в случае повторного заражения человек будет легче переносить болезнь, если будут антитела", – добавил врач.

Врач-инфекционист о необходимости массового ИФА-тестирования: