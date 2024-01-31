Хворобу Альцгеймера часто пов'язують із накопиченням у мозку патологічної форми бета-амілоїдного білка. Зазвичай це захворювання розвивається спонтанно в процесі старіння або, що менш ймовірно, внаслідок спадкових генетичних дефектів.

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Зараження хворобою Альцгеймера

Однак у нещодавно опублікованій статті вчені на чолі з Матіасом Юкером описують випадки виникнення хвороби Альцгеймера, які спричинені інфекцією амілоїдного білка внаслідок ранніх медичних процедур.

Усі п'ять випадків пов'язані з пацієнтами, які у дитинстві отримували людський гормон росту, отриманим із гіпофіза померлих. Такий підхід використовувався для лікування різних станів, що викликають низький зріст, у Великій Британії з 1959 по 1985 рік.

Пізніше цей метод був визнаний небезпечним, коли стало відомо, що деякі з цих гормонів були забруднені дефектними пріонами – аномальними білками, які викликають смертельне пріонне захворювання, відоме як хвороба Крейтцфельдта – Якоба.

Дослідження показали, що у деяких пацієнтів, у яких розвинулася хвороба Крейтцфельдта – Якоба в результаті лікування гормоном росту, отриманого з людських тіл, передчасно утворилися відкладення бета-амілоїду в головному мозку.

Нині ризик зараження відсутній

У цій статті повідомляється про вісьмох пацієнтів, які в дитинстві проходили лікування гормоном росту, отриманим від померлих. П'ятеро з них зіткнулися із симптомами деменції, у них було діагностовано хворобу Альцгеймера. Ще одному пацієнту встановили діагноз помірних когнітивних порушень. Їх вік на момент початку неврологічних симптомів змінювався від 38 до 55 років.

Через молодий вік цих пацієнтів і факт лікування людським гормоном росту в дитинстві цілком ймовірно, що у них розвинувся не типовий вид хвороби Альцгеймера, який зазвичай виникає з віком.

Ці випадки підтверджують гіпотезу про те, що хвороба Альцгеймера може бути спричинена передачею патологічної форми бета-амілоїду в результаті медичного втручання. Однак, оскільки гормон росту від померлих людей більше не використовується в медичній практиці, ризик передачі хвороби в цей спосіб сьогодні практично нульовий.

Ці висновки дозволяють краще зрозуміти зв'язок між хворобою Крейтцфельдта – Якоба та хворобою Альцгеймера, що може стати відправною точкою для розробки нових стратегій лікування деменції, пов'язаної з патологічною формою бета-амілоїдного білка.