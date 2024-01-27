Про це свідчить дослідження COSMOS, воно містить детальну оцінку впливу на організм літніх людей какао і полівітамінів.

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Попередньо уже було два етапи дослідження, які виявили позитивний ефект цих добавок на мозок. Наразі ж учені готові представити результати третього етапу, в якому акцент був на індивідуальній оцінці учасників.

Результати дослідження

Учені вкотре підтвердили значущі переваги полівітамінів для пам'яті та глобального когнітивного функціонування.

Зазначають, що під час попередніх досліджень, користь полівітамінних добавок перевіряли з використанням різних методів оцінювання, зокрема учасники виконували завдання телефоном та через інтернет.

Під час останнього етапу було залучено 573 учасники. У ході перевірок учені зафіксували статистично значущу перевагу полівітамінів порівняно з плацебо щодо глобального когнітивного функціонування упродовж двох років.

Чому дослідження важливе

Річ у тім, що зниження когнітивних функцій — одна з найчастіших проблем літніх людей, а щоденний прийом полівітамінів може стати простим і доступним методом уповільнення цього процесу.

Метааналіз трьох окремих досліджень, що тривали 2 – 3 роки кожне, показав переваги полівітамінів для покращення епізодичної пам’яті.

Доктор Чираг Вьяс – провідний дослідник наголосив, що щоденне вживання полівітамінів сповільнило когнітивне старіння приблизно на два роки порівняно з плацебо.