Учені з Нью-Йоркського університету в Олбані вирішили з'ясувати, хто ж швидше засинає після інтимної близькості: чоловіки чи жінки.
До теми Науковці визначили, які фалоімітатори найбільше подобаються жінкам
І попри поширену думку, що засинають після сексу частіше чоловіки, це не так.
Детальніше про дослідження
Учені провели опитування серед студентів (128 жінок і 98 чоловіків). І з'ясували, що жінки швидше засинають після вагінального сексу. Крім того, жінки, у яких був секс без презерватива, швидше засинали після чоловічого оргазму.
Водночас ці дані неоднозначні і потребують більшої вибірки дослідження. Ба більше, попередні дослідження не встановили суттєвих відмінностей між чоловіками й жінками.
Наразі аргументують це тим, що раніше розглядалися будь-які статеві акти (зокрема й ті, що відбувалися вдень), а це дослідження сфокусоване на вагінальному сексі уночі.
При цьому учені визнають, що удень імовірність заснути набагато нижча, а відмінності між статями не такі помітні.