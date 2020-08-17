Імунітет до коронавірусної хвороби формують не антитіла, а загадкові Т-клітини. Такі нові висновки вчених дають надію на те, що пандемію коронавірусу таки вдасться зупинити.

Спочатку дослідники виявили пацієнтів, які одужали від COVID-19, але дивним чином не мали до неї антитіл. Далі з'ясували, що у багатьох людей антитіла спочатку з'явилися, але за кілька місяців зникли. Тобто, попри те, що антитіла й допомагають відстежити поширення пандемії, вочевидь, вони не відіграють такої важливої ролі для формування імунітету, як вважали досі, пише BBC.

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Загадкові Т-лімфоцити

Що таке імунні клітини? Головне їх завдання виявляти і знешкоджувати збудників, які потрапили до клітин або знищувати самі інфіковані клітини. Білки на поверхні Т-клітин з'єднуються з білками на поверхні вірусів та руйнують їх.

Т-клітини мають трильйони можливих версій поверхневих білків, кожен з яких розпізнає різні мішені. Оскільки Т-клітини залишаються в крові впродовж багатьох років після перенесеної інфекції, вони також сприяють "довготривалій пам'яті" імунної системи, а це своєю чергою дозволяє організму швидше і ефективніше реагувати, у випадку нових інфікувань

У людей, які перехворіли COVID-19, залишаються Т-клітини, здатні розпізнавати вірус, незалежно від того, чи відчувають вони симптоми хвороби.



Імунітет все ж формує довготривалу пам'ять / Фото Getty Images

Нове відкриття вчених

Втім, нещодавно вчені виявили загадковий нюанс. З'ясувалося, що у деяких людей тест на антитіла до COVID-19 може бути негативним, а на Т-клітини, які здатні розпізнати вірус, — позитивним.

Це свідчить про те, що принаймні мінімальний рівень імунітету проти COVID-19 може бути вдвічі поширенішим, ніж вважали раніше.

Крім того, вчені виявили специфічні до COVID-19 Т-клітини у зразках крові, взятих за роки до початку пандемії.

Виходить, що деякі люди вже мали певний ступінь імунітету до коронавірусу, ще до того як ним захворіла перша людина.

Вчені з'ясували, що 40-60% з тих, хто ніколи не контактував з вірусом SARS-CoV-2, мають такі Т-клітини.

Ймовірно, Т-клітини і є таємним джерелом імунітету до COVID-19.



Вчені сподіваються детальніше вивчити Т-клітини / Фото Getty Images Чи допоможе це створити вакцину?

Якщо перенесені в минулому застуди сприяють легшому перебігу COVID-19, це дає хороший шанс на розроблення ефективної вакцини. Адже це доводить, що Т-клітини здатні забезпечувати захист протягом тривалого часу.

Інші види імунної відповіді можуть залучати Т-клітини або провокувати реакцію з боку інших елементів імунної системи.

Дослідники зазначили, що насамперед тішить те, що імунна система дуже добре розпізнає вірус COVID-19, навіть у тих пацієнтів, хто важко переносить хворобу.

Схоже, вже незабаром ми почуємо про Т-клітини набагато більше.