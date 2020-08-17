Иммунитет к коронавирусной болезни формируют не антитела, а загадочные Т-клетки. Такие новые выводы ученых дают надежду на то, что пандемию коронавируса таки удастся остановить.

Сначала исследователи обнаружили пациентов, которые выздоровели от COVID-19, но странным образом не выработали антител. Далее выяснили, что у многих людей антитела сначала появились, но через несколько месяцев исчезли. То есть, несмотря на то, что антитела и помогают отследить распространение пандемии, очевидно, они не играют такой важной роли для формирования иммунитета, как считали до сих пор, пишет BBC.

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Загадочные Т-лимфоциты

Что такое иммунные клетки? Главная их задача выявлять и обезвреживать возбудителей, которые попали в клетки или уничтожать сами инфицированные клетки. Белки на поверхности Т-клеток соединяются с белками на поверхности вирусов и разрушают их.

Т-клетки имеют триллионы возможных версий поверхностных белков, каждый из которых распознает различные мишени. Поскольку Т-клетки остаются в крови в течение многих лет после перенесенной инфекции, они также способствуют "долговременной памяти" иммунной системы, а это в свою очередь позволяет организму быстрее и эффективнее реагировать, в случае новых инфицирований.

У людей, которые переболели COVID-19, остаются Т-клетки, способные распознавать вирус, независимо от того, испытывают ли они симптомы болезни.

Иммунитет все же формирует долговременную память / Фото Getty Images

Новое открытие ученых

Впрочем, недавно ученые обнаружили загадочный нюанс. Выяснилось, что у некоторых людей тест на антитела к COVID-19 может быть отрицательным, а на Т-клетки, которые способны распознать вирус — позитивным.

Это говорит о том, что по крайней мере минимальный уровень иммунитета против COVID-19 может быть вдвое более распространен, чем считалось ранее.

Кроме того, ученые обнаружили специфические к COVID-19 Т-клетки в образцах крови, взятых за годы до начала пандемии.

Получается, что некоторые люди уже имели определенную степень иммунитета к коронавирусу, еще до того как им заболел первый человек.

Ученые выяснили, что 40-60% из тех, кто никогда не контактировал с вирусом SARS-CoV-2, имеют такие Т-клетки.

Вероятно, Т-клетки и являются тайным источником иммунитета к COVID-19.