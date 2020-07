Безсимптомні носії коронавірусної інфекції є головними її розповсюджувачами. Через відсутність симптомів вони не знають, що хворі та не обмежують свої контакти.

Нове дослідження, результати якого опубліковані авторитетним науковим журналам Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, що безсимптомні носії вірусу і так звані досимптомні пацієнти є головними інструментами швидкого поширення COVID-19 по планеті.

Саме на їхню частку і припадає максимальне число інфікувань. Науковці стверджують, що навіть якщо всіх пацієнтів з симптомами ізолювати на карантин, спалах все одно відбудеться якраз через людей з відсутністю симптомів. Самі автори дослідження називають цей феномен "тихим зараженням".

Як з цим боротись?

Спостереження показують, що для недопущення повторного спалаху COVID-19 необхідно ізолювати кожну третю "тиху інфекцію". Тільки в цьому випадку рівень заражень не перевищить 1% від населення.

Ці розрахунки були зроблені після того, як дослідники використовували 10 000 гіпотетичних жителів Нью-Йорка для створення статистичної моделі. Вона враховувала ймовірність передачі вірусу від безсимптомного носія, досимптомного і вже тих, хто має симптоми.

Висновки науковців

На частку безсимптомних носіїв, за найскромнішими підрахунками, припадає до 50% всіх заражень. Йдеться лише про ті інфекції, які виявляються в ході тестування. Резонно припустити, що велика частина безсимптомних так ніколи й не дізнається про наявність у себе COVID-19, а значить їхня кількість набагато вища. Це зайвий раз свідчить про те, наскільки важливо використовувати медичні маски всім людям без винятку у публічних місцях.