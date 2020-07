Бессимптомные носители коронавирусной инфекции являются главными ее распространителями. Из-за отсутствия симптомов они не знают, что больны, и не ограничивают свои контакты.

Новое исследование, результаты которого опубликованы авторитетным научным журналом Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что бессимптомные носители вируса и так называемые досимптомные пациенты являются главными инструментами быстрого распространения COVID-19 по планете.

Именно на их долю и приходится максимальное число заражений. Ученые утверждают, что даже если всех пациентов с симптомами изолировать на карантин, вспышка все равно будет как раз из-за людей с отсутствием симптомов. Сами авторы исследования называют этот феномен "тихим заражением".

Как с этим бороться?

Наблюдения показывают, что для недопущения повторной вспышки COVID-19 необходимо изолировать каждую третью "тихую инфекцию". Только в этом случае уровень заражений не превысит 1% от населения.

Эти расчеты были сделаны после того, как исследователи использовали 10 тысяч гипотетических жителей Нью-Йорка для создания статистической модели. Она учитывала вероятность передачи вируса от бессимптомного носителя, досимптомного и уже тех, кто имеет симптомы.

Выводы ученых

На долю бессимптомных носителей, по самым скромным подсчетам, приходится до 50% всех заражений. Речь идет лишь о тех инфекциях, которые выявляются в ходе тестирования. Резонно предположить, что большая часть бессимптомных так никогда и не узнает о наличии у себя COVID-19, а значит их количество гораздо выше. Это лишний раз свидетельствует о том, насколько важно использовать медицинские маски всем людям без исключения в публичных местах.