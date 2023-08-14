Які операції в Україні є безкоштовними

Національна служба здоров'я стверджує, що ці стереотипи не відповідають дійсності. Програма медичних гарантій охоплює різні операції, включаючи і ті, що можуть бути розглянуті як планові. Незалежно від складності операції, важливо, щоб вона була відповідною медичним критеріям.

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Це особливо стосується пацієнтів, які потрапили в стаціонар для проведення оперативних втручань. Від невідкладних до планових операцій, усі послуги надаються безкоштовно, якщо заклад має договір із Національною службою здоров'я на виконання відповідного пакету.

Як зробити операцію безкоштовно

Також варто відзначити, що вартість операції включає анестезію, яка надається без додаткової плати. Отже, пацієнти можуть бути впевнені, що незалежно від складності операції та її характеру, вони не будуть зобов'язані платити додатково.

Для отримання безкоштовної медичної допомоги варто обрати заклад, який має договір із Національною службою здоров'я на виконання певного пакета операцій. Наявність направлення від сімейного або особистого лікаря також є важливою умовою.

У разі вимог сплатити за операцію варто звернутися до Національної служби здоров'я за номером 16-77, щоб отримати консультацію та допомогу у вирішенні цієї ситуації.

Як відволіктись перед операцією

Садівництво – відмінне хобі, якщо ви маєте справу зі стресом та тривогою. Багато садівників говорять, що займаються цим саме тому, що воно розслаблює. Відволікання себе простими справами, такими як висмикування бур'янів або догляд за рослинами, може стати чудовим способом уникнути тривоги перед операцією.

Піші прогулянки – корисне для здоров'я заняття, яке може відволікти. Досліджуйте природу, гуляйте наодинці, з друзями чи родиною.

Малювання – спосіб заспокоїтись у стресовій ситуації та дати мозку трохи вправ. Під час малювання беруть активну участь обидві півкулі головного мозку.

Прибирання – не тільки відволікаюче, але й дуже корисне заняття. Зробіть будинок безпечним та чистим на період відновлення. Дослідження показують, що чисте житлове середовище позитивно корелює зі щастям та загальним почуттям добробуту.

Кіномарафон – перегляд фільмів може бути чудовим способом уникнути тривоги. Можна покликати друзів чи родичів, щоб вони ще більше допомогли відволіктися.

Вечір настільних ігор – це значно покращить настрій і дозволить на деякий час забути про свої страхи.

Кулінарія – домашня їжа найчастіше корисніша, а ще багатьом подобається дбати про своїх близьких за допомогою готування.