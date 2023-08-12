В Національній службі здоров'я зауважили, що часто отримують питання, які гормональні дослідження є безоплатними в рамках Програми медичних гарантій, а тому вирішили роз'яснити це.
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До переліку безоплатних аналізів входять гормональні дослідження:
- тироксин (Т4 загальний, Т4 вільний);
- трийодтиронін (Т3 загальний, Т3 вільний);
- тиреотропний гормон (ТТГ);
- тиреоглобулін (ТГ);
- паратгормон (ПТГ);
- інсулін;
- адренокориткотропний гормон (АКТГ, кортикотропін);
- кортизол (гідрокортизон);
- соматотропний гормон (соматотропін, СТГ);
- пролактин;
- фоллікулостимулюючий гормон;
- вазопресин (АДГ);
- норадреналін;
- хромогранін;
- тестостерон;
- естрадіол;
- інсуліноподібний фактор росту -1 (ІФР-1);
- інші дослідження відповідно до галузевих стандартів.