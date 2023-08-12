В Національній службі здоров'я зауважили, що часто отримують питання, які гормональні дослідження є безоплатними в рамках Програми медичних гарантій, а тому вирішили роз'яснити це.

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До переліку безоплатних аналізів входять гормональні дослідження:

  • тироксин (Т4 загальний, Т4 вільний);
  • трийодтиронін (Т3 загальний, Т3 вільний);
  • тиреотропний гормон (ТТГ);
  • тиреоглобулін (ТГ);
  • паратгормон (ПТГ);
  • інсулін;
  • адренокориткотропний гормон (АКТГ, кортикотропін);
  • кортизол (гідрокортизон);
  • соматотропний гормон (соматотропін, СТГ);
  • пролактин;
  • фоллікулостимулюючий гормон;
  • вазопресин (АДГ);
  • норадреналін;
  • хромогранін;
  • тестостерон;
  • естрадіол;
  • інсуліноподібний фактор росту -1 (ІФР-1);
  • інші дослідження відповідно до галузевих стандартів.