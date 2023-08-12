В Национальной службе здоровья отметили, что часто получают вопросы, какие гормональные исследования являются бесплатными в рамках Программы медицинских гарантий, а потому решили разъяснить это.
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В перечень безвозмездных анализов входят гормональные исследования:
- тироксин (Т4 общий, Т4 свободный);
- трийодтиронин (Т3 общий, Т3 свободный);
- тиреотропный гормон (ТТГ);
- тиреоглобулин (ТГ);
- паратгормон (ПТГ);
- инсулин;
- адренокориткотропный гормон (АКТГ, кортикотропин);
- кортизол (гидрокортизон);
- соматотропный гормон (соматотропин, СТГ);
- пролактин;
- фоликулостимулирующий гормон;
- вазопрессин (АДГ);
- норадреналин;
- хромогранин;
- тестостерон;
- эстрадиол;
- инсулиноподобный фактор роста –1 (ИФР-1);
- другие исследования в соответствии с отраслевыми стандартами.