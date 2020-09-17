Дослідження показали, що частота першого психотичного епізоду варіюється в залежності від регіонів і груп населення.

Вчені визначили групи людей з підвищеним ризиком розвитку серйозних психічних розладів, провівши багатонаціональні дослідження в шести країнах світу. Результати були опубліковані в JAMA Psychiatry.

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В кого найбільший ризик виникнення психічних розладів

Виявилося, що молоді чоловіки (до 24 років), етнічні меншини, а також люди, що живуть в соціально та економічно нещасних районах, з більшою ймовірністю зіткнуться з проявами одного або декількох важких психічних розладів.

В них частіше виникає шизофренія, біполярний афективний розлад і депресія з психотичними симптомами, такими як галюцинації, марення і когнітивна дезорганізація.

Але до 35-річного віку, дані для чоловіків і жінок поступово вирівнюються. При цьому у жінок у віці 45-54 років ймовірність першого епізоду психозу трохи вище, ніж серед чоловіків в тій же віковій групі.

Як відбувалось дослідження

На початку науковці виявили 2774 осіб з підозрою на перший епізод психозу, які зверталися за психіатричною допомогою в тих районах, в яких здійснювалося дослідження. З них 1 578 чоловіків та 1 196 – жінок.

Середній вік учасників становив 30 років. Аналіз даних показав восьмикратні розбіжності в частоті першого епізоду психозу в різних районах. Так, в Сантьяго, Іспанія, було виявлено 6 нових випадків на 100 000 жителів на рік, в Парижі, Франція – 46 на 100 000, а в Рібейран-Прету, Бразилія – 21 випадок.