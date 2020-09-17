Исследования показали, что частота первого психотического эпизода варьируется в зависимости от регионов и групп населения.

Ученые определили группы людей с повышенным риском развития серьезных психических расстройств, проведя многонациональные исследования в шести странах мира. Результаты были опубликованы в JAMA Psychiatry.

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У кого наибольший риск возникновения психических расстройств

Оказалось, что молодые мужчины (до 24 лет), этнические меньшинства, а также люди, живущие в социально и экономически несчастных районах, с большей вероятностью столкнутся с проявлениями одного или нескольких тяжелых психических расстройств.

У них чаще возникает шизофрения, биполярное аффективное расстройство и депрессия с психотическими симптомами, такими как галлюцинации, бред и когнитивная дезорганизация.

Но к 35-летнему возрасту данные для мужчин и женщин постепенно выравниваются. При этом у женщин в возрасте 45-54 лет вероятность первого эпизода психоза чуть выше, чем среди мужчин в той же возрастной группе.

Как происходило исследование

В начале ученые обнаружили 2774 лица с подозрением на первый эпизод психоза, которые обращались за психиатрической помощью в тех районах, в которых осуществлялось исследование. Из них 1 578 мужчин и 1 196 – женщин.

Средний возраст участников составлял 30 лет. Анализ данных показал восьмикратные различия в частоте первого эпизода психоза в разных районах. Так, в Сантьяго, Испания, было выявлено 6 новых случаев на 100 000 жителей в год, в Париже, Франция – 46 на 100 000, а в Рибейран-Прету, Бразилия – 21 случай.