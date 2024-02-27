З'ясувалося, що так звана гнучка дієта, яка передбачає обмеження м'яса, але не його повна відсутність, сприяє зниженню ризику серцево-судинних розладів. Водночас люди, які споживають багато м'яса, мають гірший стан серця та кровоносних судин, ніж ті, хто від нього повністю відмовився.

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Нове дослідження впливу різних дієт

Багато науковців уже вказували на позитивний вплив рослинної дієти на серцево-судинну систему, але дослідники з Німеччини вирішили дослідити, чи має такі ж переваги гнучка дієта з великою кількістю рослинної їжі та обмеженим вживанням м'яса.

Вчені з Ганноверського університету відстежували різні показники, які можуть загрожувати здоров'ю серця, у трьох групах людей. Це були люди, що вживають багато м'яса, вегани, а також флекситаріанці – люди, що до їжі підходять гнучко і не виключають жодних конкретних груп продуктів.

У дослідженні взяли участь 94 учасники віком від 25 до 45 років. Люди, які споживали менше ніж 50 грамів м'яса на день, були класифіковані як флекситаріанці, а ті, що споживали 170+ грамів м'яса, – як всеїдні. Третя група включала веганів, які повністю уникнули продуктів тваринного походження.

На початку дослідження в учасників брали аналізи крові для оцінювання біомаркерів серцево-судинних захворювань. Крім того, вчені вимірювали артеріальний тиск, індекс маси тіла та жорсткість артерій.

Обмеження споживання мʼяса корисне для серця

Проаналізувавши дані, вчені прийшли до висновку, що гнучка дієта пов'язана з нижчими рівнями деяких біомаркерів, які свідчать про ризики для серцево-судинного здоров’я.

Маркери глюкози в крові у трьох групах були приблизно однаковими. У веганів була найнижча концентрація інсуліну натще порівняно з двома іншими групами. Вчені також проаналізували ліпідні маркери – рівень загального холестерину та "поганого" холестерину (ліпопротеїнів низької щільності), надлишок яких пов'язаний із серцево-судинними хворобами.

Як виявилось, у флекситаріанців та веганів ці показники були значно нижчими, ніж у всеїдних. У цих двох групах також була суттєво нижча концентрація тригліцеридів натще. Вчені також розглянули важкість метаболічного синдрому за показниками ІМТ та окружності талії. Флекситаріанці мали найкращі показники, за ними ішли вегани, а у любителів м'яса були найгірші результати.

Така перевага була й у флекситаріанців щодо жорсткості артерій порівняно з веганами та всеїдними людьми. При цьому систолічний та діастолічний артеріальний тиск був приблизно однаковим у трьох груп.

Порівняння харчових звичок учасників показало, що всеїдні люди споживають не лише більше м'яса, але й солодощів, газованих напоїв, алкоголю та молочних продуктів, ніж вегани та флекситаріанці (вони на відміну від них споживали більше фруктів, овочів, горіхів і насіння).