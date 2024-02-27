Выяснилось, что так называемая гибкая диета, которая предусматривает ограничение мяса, но не его полное отсутствие, способствует снижению риска сердечно-сосудистых расстройств. В то же время люди, которые потребляют много мяса, имеют худшее состояние сердца и кровеносных сосудов, чем те, кто от него полностью отказался.

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Новое исследование влияния различных диет

Многие ученые уже указывали на положительное влияние растительной диеты на сердечно-сосудистую систему, но исследователи из Германии решили исследовать, имеет ли такие же преимущества гибкая диета с большим количеством растительной пищи и ограниченным употреблением мяса.

Ученые из Ганноверского университета отслеживали различные показатели, которые могут угрожать здоровью сердца, в трех группах людей. Это были люди, употребляющие много мяса, веганы, а также флекситарианцы – люди, что к еде подходят гибко и не исключают никаких конкретных групп продуктов.

В исследовании приняли участие 94 участника в возрасте от 25 до 45 лет. Люди, которые потребляли менее 50 граммов мяса в день, были классифицированы как флекситарианцы, а те, что потребляли 170+ граммов мяса, – как всеядные. Третья группа включала веганов, которые полностью избежали продуктов животного происхождения.

В начале исследования у участников брали анализы крови для оценки биомаркеров сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, ученые измеряли артериальное давление, индекс массы тела и жесткость артерий.

Ограничение потребления мяса полезно для сердца

Проанализировав данные, ученые пришли к выводу, что гибкая диета связана с более низкими уровнями некоторых биомаркеров, которые свидетельствуют о рисках для сердечно-сосудистого здоровья.

Маркеры глюкозы в крови в трех группах были примерно одинаковыми. У веганов была самая низкая концентрация инсулина натощак по сравнению с двумя другими группами. Ученые также проанализировали липидные маркеры – уровень общего холестерина и "плохого" холестерина (липопротеинов низкой плотности), избыток которых связан с сердечно-сосудистыми болезнями.

Как оказалось, у флекситарианцев и веганов эти показатели были значительно ниже, чем у всеядных. В этих двух группах также была существенно ниже концентрация триглицеридов натощак. Ученые также рассмотрели тяжесть метаболического синдрома по показателям ИМТ и окружности талии. Флекситарианцы имели лучшие показатели, за ними шли веганы, а у любителей мяса были худшие результаты.

Такое преимущество было и у флекситарианцев по жесткости артерий по сравнению с веганами и всеядными людьми. При этом систолическое и диастолическое артериальное давление было примерно одинаковым у трех групп.

Сравнение пищевых привычек участников показало, что всеядные люди потребляют не только больше мяса, но и сладостей, газированных напитков, алкоголя и молочных продуктов, чем веганы и флекситарианцы (они в отличие от них потребляли больше фруктов, овощей, орехов и семян).