Уламок в серці маленької дівчинки
Операцію провели лікарі з Інститут серця при Міністерстві охорони здоровʼя. Відомо, що дитина потрапила під мінометний обстріл в Херсоні.
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Дівчинка маленька з Херсону, яка потрапила під мінометний обстріл російської армії, це ще один випадок, який підтверджує геноцид Росії в Україні. Навіть такі маленькі діти потрапляють під обстріли російських мін кожного дня сьогодні,
– зазначив кардіохірург Борис Тудоров.
Операція пройшла успішно, уламок ворожого снаряду дістали за допомогою спеціального магніту. Він спрощує вилучення металевих предметів з мʼяких тканин. Лікарі зазначили, що після операції стан дитини стабільний.
Вилучення уламків з серця дитини: дивитись відео
Як поводитись під час обстрілів
Якщо ви перебуваєте в будівлі:
- відключіть прилади, які споживають електроенергію, воду, газ;
- щільно закрийте вікна, кватирки, вентиляційні пристрої;
- вийдіть із квартири, спустіться у підвал чи підземний паркінг;
- якщо в будинку немає підвалу або паркінгу, а до бомбосховища далеко, знайдіть кімнату з несучими стінами, і сядьте на підлогу. Найчастіше найбезпечніша кімната – це ванна;
- тримайтеся подалі від вікон.
Якщо ви на вулиці, в машині або міському транспорті:
- вийдіть із салону;
- поповзом віддаліться від транспорту;
- за можливості ховайтеся у під'їзді будинку, паркінгу чи переході;
- якщо поблизу немає укриття, виберіть будь-яке заглиблення, виступ або конструкцію, за якою можна сховатися;
- якщо чуєте свист снаряда, ляжте на землю і закрийте голову руками;
- коли вибухи припиняться, біжіть до укриття.
Перш ніж виходити з укриття, важливо переконатися, що обстріл справді закінчився. Про це має сповістити сигнал повітряної тривоги, або диктор по радіо або телебаченню.