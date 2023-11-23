Уламок в серці маленької дівчинки

Операцію провели лікарі з Інститут серця при Міністерстві охорони здоровʼя. Відомо, що дитина потрапила під мінометний обстріл в Херсоні.

Також на тему Шукали камені в нирках, а виявили рак: у Львові лікарі провели рідкісну операцію

Дівчинка маленька з Херсону, яка потрапила під мінометний обстріл російської армії, це ще один випадок, який підтверджує геноцид Росії в Україні. Навіть такі маленькі діти потрапляють під обстріли російських мін кожного дня сьогодні,

– зазначив кардіохірург Борис Тудоров.

Операція пройшла успішно, уламок ворожого снаряду дістали за допомогою спеціального магніту. Він спрощує вилучення металевих предметів з мʼяких тканин. Лікарі зазначили, що після операції стан дитини стабільний.

Вилучення уламків з серця дитини: дивитись відео

Як поводитись під час обстрілів

Якщо ви перебуваєте в будівлі:

відключіть прилади, які споживають електроенергію, воду, газ;

щільно закрийте вікна, кватирки, вентиляційні пристрої;

вийдіть із квартири, спустіться у підвал чи підземний паркінг;

якщо в будинку немає підвалу або паркінгу, а до бомбосховища далеко, знайдіть кімнату з несучими стінами, і сядьте на підлогу. Найчастіше найбезпечніша кімната – це ванна;

тримайтеся подалі від вікон.

Якщо ви на вулиці, в машині або міському транспорті:

вийдіть із салону;

поповзом віддаліться від транспорту;

за можливості ховайтеся у під'їзді будинку, паркінгу чи переході;

якщо поблизу немає укриття, виберіть будь-яке заглиблення, виступ або конструкцію, за якою можна сховатися;

якщо чуєте свист снаряда, ляжте на землю і закрийте голову руками;

коли вибухи припиняться, біжіть до укриття.

Перш ніж виходити з укриття, важливо переконатися, що обстріл справді закінчився. Про це має сповістити сигнал повітряної тривоги, або диктор по радіо або телебаченню.