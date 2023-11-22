Операцію виконали фахівці Першого медоб'єднання Львова. Пресслужба лікарні повідомила, що пацієнтку звуть Марія, навесні під час планового УЗД в неї виявили пухлину підшлункової залози.

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Лікарі підозрювали, що в нирках жінки утворилось каміння. Але КТ-діагностика показала, що у пацієнтки – пухлина головки підшлункової залози розміром 3 на 4 сантиметри. Утвір щільно прилягав до портальної і верхньої брижийкової вени,

– розповіли у медоб'єднанні.

Першим етапом лікування жінки стала хімієтерапія. А власне, радикальне втручання – операцію Віппла – хірурги змогли провести лише після 5 курсів хімієтерапії.

Як минула операція

Лікарі працювали відразу двома командами – разом із судинними хірургами. Тривала операція 6 годин.

"Спершу хірурги видалили частину підшлункової залози, частину шлунка, жовчного міхура та дванадцятипалої кишки. Далі видалили уражену частину портальної та мезентерійної вени, через яку проходить венозна кров до печінки, встановивши натомість штучний протез завдовжки 6 сантиметрів", – уточнили в лікарні.



Жінку успішно прооперували / Фото Першого медичного об'єднання Львова

Загалом операція минула успішно. Вже на 6 день пані Марія поїхала додому. Втім, лікування триває, попереду пацієнтку чекає курс хімієтерапії та тривала реабілітація.