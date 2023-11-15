До цього дівчині довго не могли встановити правильний діагноз і, відповідно, призначити адекватне лікування. Після обстеження стало очевидним, що причиною важкого стану дитини є цироз печінки

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Лікарка-гастроентеролог Віта Волощук пояснила, що цироз у 17-річної дівчини розвинувся як наслідок поєднання аутоімунного гепатиту, первинного склерозувального холангіту та важкого неспецифічного виразкового коліту. І хоч це поєднане ураження трапляється рідко, без належного лікування хвороба дуже швидко прогресує і може спричиняти важкі ускладнення з боку гепатобіліарної системи та кишківника.

Як прогресувала хвороба

Хворіла дівчина з дитинства: періодично погіршувалось самопочуття, з'являлася жовтяниця та ознаки анемії. Печінкові проби завжди були високі. Звісно,Наталя отримувала лікування у місцевій лікарні, але повного одужання досягти усе ще не вдавалося.

Минулого року, восени, дівчинці стало вкрай погано: сильний біль у животі, висока температура, дівчині було важко елементарно піднятись із ліжка.

Матір дівчинки вирішила звернутись до львівських фахівців, оскільки побачила у соцмережах, що у цьому центрі вилікували дитину з аналогічною проблемою.

Як почувається дівчина тепер

Після лікування Наталя почувається добре. Ще перебуваючи у лікарні, вона вступила у музичну академію імені Чубинського: буде вчитись вокалу, як і мріяла. І завдяки грамотному лікуванню, її мрія здійсниться.