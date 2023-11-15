До этого девушке долго не могли установить правильный диагноз и соответственно назначить адекватное лечение. После обследования стало очевидным, что причиной тяжелого состояния ребенка является цирроз печени.

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Врач-гастроэнтеролог Вита Волощук объяснила, что цирроз у 17-летней девушки развился как следствие сочетания аутоиммунного гепатита, первичного склерозировочного холангита и тяжелого неспецифического язвенного колита. И хотя это сочетанное поражение случается редко, без должного лечения болезнь очень быстро прогрессирует и может вызвать тяжелые осложнения со стороны гепатобилиарной системы и кишечника.

Как прогрессировала болезнь

Болела девушка с детства: периодически ухудшалось самочувствие, появлялась желтуха и признаки анемии. Печеночные пробы всегда были высокими. Конечно, Наталья получала лечение в местной больнице, но полного излечения достичь все еще не удавалось.

В прошлом году, осенью, девочке стало очень плохо: сильная боль в животе, высокая температура, девушке трудно было элементарно подняться с постели.

Мать девочки решила обратиться к львовским специалистам, поскольку увидела в соцсетях, которые в этом центре вылечили ребенка с аналогичной проблемой.

Как чувствует себя девушка теперь

После лечения Наталья чувствует себя хорошо. Еще находясь в больнице, она поступила в музыкальную академию имени Чубинского: будет учиться вокалу, как и мечтала. И благодаря грамотному лечению, ее мечта сбудется.