Обломок в сердце маленькой девочки
Операцию провели врачи из Института сердца при Министерстве здравоохранения. Известно, что ребенок попал под минометные обстрелы в Херсоне.
Также на тему Искали камни в почках, а обнаружили рак: во Львове врачи провели редкую операцию
Девочка маленькая из Херсона, попавшая под минометный обстрел российской армии, это еще один случай, подтверждающий геноцид России в Украине. Даже такие маленькие дети попадают под обстрелы российских мин каждый день сегодня,
– отметил кардиохирург Борис Тудоров.
Операция прошла успешно, обломок вражеского снаряда получили с помощью специального магнита. Он упрощает извлечение металлических предметов из мягких тканей. Врачи отметили, что после операции состояние ребенка стабильное.
Удаление отломков из сердца ребенка: смотреть видео
Как вести себя во время обстрелов
Если вы находитесь в здании:
- отключите приборы, потребляющие электроэнергию, воду, газ;
- плотно закройте окна, форточки, вентиляционные устройства;
- выйдите из квартиры, спуститесь в подвал или подземный паркинг;
- если в доме нет подвала или паркинга, а до бомбоубежища далеко, найдите комнату с несущими стенами и сядьте на пол. Чаще самая безопасная комната – это ванная;
- держитесь подальше от окон.
Если вы на улице, в машине или в городском транспорте:
- выйдите из салона;
- ползком удалитесь от транспорта;
- по возможности прячьтесь в подъезде дома, паркинге или переходе;
- если вблизи нет укрытия, выберите любое углубление, выступ или конструкцию, за которой можно скрыться;
- если слышите свист снаряда, лягте на землю и закройте голову руками;
- когда взрывы прекратятся, бегите к укрытию.
Прежде чем выходить из укрытия, важно убедиться, что обстрел действительно закончился. Об этом должен сообщить сигнал воздушной тревоги или диктор по радио или телевидению.