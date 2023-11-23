Обломок в сердце маленькой девочки

Операцию провели врачи из Института сердца при Министерстве здравоохранения. Известно, что ребенок попал под минометные обстрелы в Херсоне.

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Девочка маленькая из Херсона, попавшая под минометный обстрел российской армии, это еще один случай, подтверждающий геноцид России в Украине. Даже такие маленькие дети попадают под обстрелы российских мин каждый день сегодня,

– отметил кардиохирург Борис Тудоров.

Операция прошла успешно, обломок вражеского снаряда получили с помощью специального магнита. Он упрощает извлечение металлических предметов из мягких тканей. Врачи отметили, что после операции состояние ребенка стабильное.

Удаление отломков из сердца ребенка: смотреть видео

Как вести себя во время обстрелов

Если вы находитесь в здании:

отключите приборы, потребляющие электроэнергию, воду, газ;

плотно закройте окна, форточки, вентиляционные устройства;

выйдите из квартиры, спуститесь в подвал или подземный паркинг;

если в доме нет подвала или паркинга, а до бомбоубежища далеко, найдите комнату с несущими стенами и сядьте на пол. Чаще самая безопасная комната – это ванная;

держитесь подальше от окон.

Если вы на улице, в машине или в городском транспорте:

выйдите из салона;

ползком удалитесь от транспорта;

по возможности прячьтесь в подъезде дома, паркинге или переходе;

если вблизи нет укрытия, выберите любое углубление, выступ или конструкцию, за которой можно скрыться;

если слышите свист снаряда, лягте на землю и закройте голову руками;

когда взрывы прекратятся, бегите к укрытию.

Прежде чем выходить из укрытия, важно убедиться, что обстрел действительно закончился. Об этом должен сообщить сигнал воздушной тревоги или диктор по радио или телевидению.