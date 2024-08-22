Попередні наукові дослідження вже вказували на те, що хороша фізична форма є надійним індикатором потенційно довгого життя у дорослих. Водночас низький рівень фізичної підготовки часто пов'язували з негативними прогнозами.

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Зазвичай у таких дослідженнях оцінка фізичного стану людини ґрунтувалася на його аеробних здібностях чи кардіореспіраторній витривалості. Попри те, що вправи на розвиток гнучкості включені до більшості тренувальних програм, цей аспект рідко ставав предметом наукового дослідження у контексті фізичної форми. Крім того, зв'язок між гнучкістю та тривалістю життя у зрілому віці залишався маловивченим.

Нове дослідження гнучкості

Група медичних фахівців із Бразилії, Великобританії, Канади та США проаналізували дані 3139 осіб, які були зібрані з березня 1994 року до жовтня 2022 року. Учасники дослідження були професійними спортсменами та їхній вік варіювався від 46 до 65 років.

Використовуючи комплекс із 20 різних рухів, які торкались 7 різних суглобів, дослідники оцінили рівень гнучкості учасників та розрахували індекс Flexindex (в діапазоні від 0 до 80 балів). Вони також вивчили кореляцію між індексом гнучкості та статистикою смертності, щоб визначити ризик смерті серед учасників.

Гнучкість тіла зменшує ризик смерті

Протягом періоду спостереження, який у середньому становив 12,9 року, із загальної вибірки померли 302 учасники. Виявилось, що високий показник Flexindex корелював з нижчою ймовірністю смерті учасників. У тих, хто вижив, індекс гнучкості був на 10% вищим, ніж у померлих, причому у жінок він був на 35% вищим, ніж у чоловіків.

Після коригування даних з урахуванням віку, індексу маси тіла та стану здоров'я, було виявлено, що ризик смерті у чоловіків і жінок з низькими показниками Flexindex був у 1,87 і 4,78 раза вищим відповідно, порівняно з тими, хто мав високу гнучкість.