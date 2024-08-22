Предыдущие научные исследования уже указывали на то, что хорошая физическая форма является надежным индикатором потенциально долгой жизни у взрослых. В то же время низкий уровень физической подготовки часто связывали с негативными прогнозами.

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Обычно в таких исследованиях оценка физического состояния человека основывалась на его аэробных способностях или кардиореспираторной выносливости. Несмотря на то, что упражнения на развитие гибкости включены в большинство тренировочных программ, этот аспект редко становился предметом научного исследования в контексте физической формы. Кроме того, связь между гибкостью и продолжительностью жизни в зрелом возрасте оставалась малоизученной.

Новое исследование гибкости

Группа медицинских специалистов из Бразилии, Великобритании, Канады и США проанализировали данные 3139 человек, которые были собраны с марта 1994 года до октября 2022 года. Участники исследования были профессиональными спортсменами и их возраст варьировался от 46 до 65 лет.

Используя комплекс из 20 различных движений, которые касались 7 различных суставов, исследователи оценили уровень гибкости участников и рассчитали индекс Flexindex (в диапазоне от 0 до 80 баллов). Они также изучили корреляцию между индексом гибкости и статистикой смертности, чтобы определить риск смерти среди участников.

Гибкость тела уменьшает риск смерти

В течение периода наблюдения, который в среднем составлял 12,9 года, из общей выборки умерли 302 участника. Оказалось, что высокий показатель Flexindex коррелировал с более низкой вероятностью смерти участников. У тех, кто выжил, индекс гибкости был на 10% выше, чем у умерших, причем у женщин он был на 35% выше, чем у мужчин.

После корректировки данных с учетом возраста, индекса массы тела и состояния здоровья, было обнаружено, что риск смерти у мужчин и женщин с низкими показателями Flexindex был в 1,87 и 4,78 раза выше соответственно, по сравнению с теми, кто имел высокую гибкость.