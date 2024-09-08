Это открытие было сделано в ходе исследования, в котором были проанализированы данные о сне более чем 90 тысяч участников UK Biobank. Исследование подтверждает положительное влияние дополнительного сна, особенно для тех, кто в течение рабочей недели страдает от его нехватки.

Также на тему Создали вакцину, которая быстро снижает уровень холестерина

Новое исследование сна

Известно, что люди, которые имеют дефицит сна, пытаются отдохнуть в выходные, чтобы компенсировать недостаток. Однако до сих пор мало данных о том, как компенсаторный сон влияет на здоровье сердца.

"Дополнительный сон в выходные дни связан с уменьшением риска сердечных заболеваний. Эта связь особенно заметна среди тех, кто регулярно не высыпается в будни, – отметил соавтор исследования господин Янцзюнь Сонг.

Авторы исследования проанализировали информацию почти 91 тысяч участников UK Biobank, оценивая связь между дополнительным сном в выходные и сердечными заболеваниями. Сон участников отслеживался с помощью акселерометров и был разделен на четыре группы по степени компенсации сна.

Группа Q1 (n = 22475) имела наименьшую компенсацию сна, Q2 (n = 22901) – чуть больше, Q3 (n = 22692) – еще больше, и Q4 (n = 22695) – наибольшую компенсацию сна. Участники, которые спали менее семи часов за ночь, считались такими, страдающими от недостатка сна, их было 19 816 (21,8%).

Дневной сон на выходных полезен для сердца

Для выявления сердечных заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца, сердечную недостаточность, фибрилляцию предсердий и инсульт, использовались данные о госпитализации и реестр смертности.

По результатам 14-летнего наблюдения, участники с наибольшим количеством компенсаторного сна (Q4) имели на 19% меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто имел наименьшее количество сна (Q1).

В группе с ежедневным недосыпанием те, кто больше всего компенсировал сон, имели на 20% меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто имел наименьшую компенсацию. При этом различия между мужчинами и женщинами не были обнаружены.