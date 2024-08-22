Термин "когнитивно-моторная диссоциация" описывает ситуацию, когда у человека с нарушенным сознанием (например, в коме) отсутствуют физические реакции, но при этом фиксируется активность мозга.

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В последнее время это явление привлекло внимание ученых, которые исследуют состояние пациентов с травмами головного мозга. Предыдущие исследования показали, что доля людей в коме, у которых наблюдается когнитивно-моторная диссоциация, составляет от 15 до 25%.

Новое исследование комы

До сих пор исследования в этой области были ограничены небольшим количеством пациентов и проводились в рамках одной клиники, что не позволяло сделать обобщенные выводы. Систематическое изучение когнитивно-моторной диссоциации у людей с нарушениями сознания до недавнего времени не проводилось.

Международная группа ученых провела первое крупномасштабное исследование, во время которого оценили мозговую активность 353 пациентов в коме с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ) и электроэнцефалографии (ЭЭГ). Оказалось, что процент пациентов, которые реагируют на внешние стимулы на уровне мозговой активности, больше, чем считалось ранее.

Исследование проводилось в шести международных медицинских центрах, расположенных в Бельгии, Франции, Великобритании и США. В ходе экспериментов пациентам предлагалось представить, что они играют в теннис или сжимают и разжимают руку. Команды повторялись в течение 15 – 30 секунд с последующими паузами, и весь тест проводился от шести до восьми раз.

Люди в коме часто сохраняют активность мозга

Среди пациентов, которые не способны физически отреагировать на команды, у 25% была зафиксирована мозговая активность, соответствующая задачам. Это были по большей части младшие участники, у которых травма головного мозга произошла относительно недавно. У пациентов в коме, которые могли слабо реагировать на словесные команды, мозговую активность во время эксперимента обнаружили в 38% случаев.

Ученые отмечают важность выявления пациентов, которые остаются в сознании, несмотря на кому, поскольку это может помочь врачам и родственникам принимать более обоснованные решения по лечению и поддержанию жизнедеятельности.