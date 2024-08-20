Гиппокамп, область мозга, отвечающая за эмоции, запоминание и пространственную ориентацию, он играет ключевую роль в процессах обучения и переноса информации из кратковременной памяти в долговременную. Он также важен для абстрактного мышления и логических выводов, которые позволяют мозгу выбирать лучшие действия в новых ситуациях на основе прошлого опыта.

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Новое исследование воспоминаний

Исследователи из Базельского университета обнаружили, что в гиппокампе мышей существуют минимум три разные группы нейронов, которые одновременно записывают одну и ту же информацию в разных формах. Эти нейронные клетки, развивающиеся на разных этапах эмбрионального развития, создают разные "резервные копии" воспоминаний.

Различные версии воспоминаний

Первые появившиеся нейроны,, отвечают за долгосрочное хранение информации, создавая сначала слабую копию воспоминания, которая со временем укрепляется и становится более доступной для мозга.

Нейроны, появившиеся позже, формируют сильную копию информации, которая со временем может ослабевать и становиться недоступной для мозга. Воспоминания, сохраненные этими клетками, могут меняться и переписываться вскоре после формирования.

Нейроны, возникшие на промежуточном этапе, создают, по мнению ученых, самую стабильную копию воспоминаний.

Авторы исследования подчеркнули, что динамическое хранение воспоминаний свидетельствует о пластичности мозга и его способности адаптироваться. Они выразили надежду, что понимание механизмов кодирования и преобразования опыта в мозге поможет людям справляться с проблемами памяти, в том числе смягчать навязчивые воспоминания или восстанавливать утраченные события.