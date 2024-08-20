Гіпокамп, область мозку, що відповідає за емоції, запам'ятовування та просторову орієнтацію, він відіграє ключову роль у процесах навчання та перенесення інформації з короткочасної пам'яті в довготривалу. Він також важливий для абстрактного мислення та логічних висновків, які дозволяють мозку вибирати найкращі дії у нових ситуаціях на основі минулого досвіду.

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Нове дослідження спогадів

Дослідники з Базельського університету виявили, що в гіпокампі мишей існують мінімум три різні групи нейронів, які одночасно записують ту саму інформацію в різних формах. Ці нейронні клітини, що розвиваються на різних етапах ембріонального розвитку, створюють різні "резервні копії" спогадів.

Різні версії спогадів

Перші нейрони, що з'явилися, відповідають за довгострокове зберігання інформації, створюючи спочатку слабку копію спогаду, яка з часом зміцнюється і стає більш доступною для мозку.

Нейрони, що з'явилися пізніше, формують сильну копію інформації, яка згодом може слабшати та ставати недоступною для мозку. Спогади, збережені цими клітинами, можуть змінюватися і переписуватися невдовзі після формування.

Нейрони, що виникли на проміжному етапі, створюють, на думку вчених, найстабільнішу копію спогадів.

Автори дослідження підкреслили, що динамічне зберігання спогадів свідчить про пластичність мозку та його здатність адаптуватися. Вони висловили сподівання, що розуміння механізмів кодування і перетворення досвіду в мозку допоможе людям справлятися з проблемами пам'яті, у тому числі пом'якшувати нав'язливі спогади або відновлювати втрачені події.