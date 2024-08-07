Выводы ученых опубликовали в журнале Psychological Bulletin. Они отмечают, что в обществе возникло ошибочное мнение, что люди получают удовольствие от настойчивых размышлений.

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"Наши результаты свидетельствуют об обратном: на самом деле люди не любят умственных усилий", – сказал старший автор, доктор философии из Университета Радбуда Эрик Биджлевельд.

Детали исследования

Ученые проанализировали 170 исследований, которые охватывали 4670 участников, они сосредоточили внимание на изучении того, что именно люди чувствуют во время умственных нагрузок.

Представители различных профессий из 29 стран выполняли 358 различных когнитивных задач: осваивали новые технологии, ориентировались в незнакомой среде, впервые играли в гольф или вообще находились в виртуальной реальности.

Далее участники оценивали уровень своих усилий и интенсивность неприятных чувств, таких как разочарование, раздражение, стресс, возникавших у них во время выполнения задач.

Выводы

Умственные усилия провоцируют неприятные ощущения в широком диапазоне популяций и задач. Это важные выводы, которые стоит знать педагогам, или инженерам, которые разрабатывают интерфейсы, программы, материалы или занимаются любой другой мозговой активностью,

– отметил ученый Бейлевельд.

Ученые предположили, что невосприятие умственных усилий может зависеть от опыта обучения людей. Например, ученики средней школы в азиатских странах тратят больше времени на школьные задания, чем их европейские или североамериканские сверстники. Поэтому, вероятно, они могут выдерживать больший уровень умственной нагрузки на раннем этапе своей жизни.