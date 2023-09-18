Брехня про заражену воду

У мережі поширюють інформацію, нібито у Києві у водопровідній воді виявили глистів. Про це повідомив блогер Антон Гура. Російські телеграм-канали додають, що це вчергове підтверджує небезпечність води в Україні. Крім того, бригадам ЗСУ, сформованим з жителів західних областей України, забороняють вживати водопровідну та колодязну воду.

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Гура Антон – український блогер та псевдоексперт. З 2012 року працював комерційним директором у медичній компанії "Біо Тест Мед", яка постачає техніку та матеріали для медичних лабораторій. З 2020 року активно коментує медичні теми, у березні 2020 року став відомий тим, що поширив фейкове відео з літака Мілан-Київ, на якому нібито були пасажири з коронавірусом (насправді – ні). З 2022 року поширює наративи російської пропаганди та конспірологічні теорії, на початку повномасштабного вторгнення закликав людей не чинити опір окупантам. Проживає в Києві.

Як насправді

26 серпня 2023 року Гура справді виклав допис у телеграмі про знайденого "мертвого глиста" у воді після кип’ятіння та заморожування. Утім, подібне фото не є доказом небезпечності усієї водопровідної води в Києві. Гура навіть не коментує, чи саме водопровідну воду він перевіряв. "Глист" може бути й залишками бруду. Про масовість подібного явища теж не йдеться: українські ЗМІ не повідомляли про випадки знаходження глистів у воді киян.

"Київводоканал" цілодобово перевіряє якість води, поданої через центральну систему водопостачання:

на виході з очисних споруд контроль здійснюється щоденно за 22-ма, щомісячно за 48-ми та щорічно за 76 показниками,

на артезіанських насосних станціях перевірка проводиться в свердловинах та на виході з насосних станцій,

у розподільчих водопровідних мережах міста якість води перевіряється щоденно без вихідних у 35 контрольних точках на різних вулицях по всіх районах Києва,

Головна лабораторія "Київводоканалу" щодня аналізується понад 70 проб.

Наприкінці серпня та у першій половині вересня якість питної води в Києві відповідала чинним Державним санітарним правилам і нормам (ДСанПіН).

Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України теж щоденно проводить лабораторний контроль за якістю питної води в місцях водозаборів, на водопровідних спорудах і мережах централізованого господарсько-питного водопостачання. За останні кілька тижнів не виявили порушень.

У "Київводоканалі" пояснюють, що локальне забруднення води може бути пов’язане з проблемами внутрішньобудинкових мереж, за стан якої відповідає утримувач будинку або власник (ЖЕО або ОСББ). Аби не відбувалось повторного забруднення води, фахівці рекомендують ліквідувати застої в мережі одразу ж після їхнього виявлення, проводити промивку внутрішньобудинкових мереж не менше разу на рік, запобігати нагріванню холодної води в мережі, ізолювати труби, що рідко чи взагалі не використовуються.

Зазвичай маніпуляції щодо небезпечної української води пов’язані із ризиками масового поширення епідемій. Утім, ці інформаційні напади легко спростовуються результатами досліджень якості питної води. Саме російська агресія створює ризики для населення залишитись без чи з обмеженим доступом до чистої питної води.

Дисклеймер: Цей інформаційний матеріал підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданої від імені народу Сполучених Штатів Америки. Відповідальність за зміст цього інформаційного матеріалу, який необов'язково відображає погляди USAID, Уряду Сполучених Штатів Америки, несе виключно компанія ТОВ "Делойт Консалтинг" в рамках контракту №72012118C00001.