Ложь о зараженной воде

В сети распространяют информацию, якобы в Киеве в водопроводной воде обнаружили глистов. Об этом сообщил блоггер Антон Гура. Российские телеграмм-каналы добавляют, что это в очередной раз подтверждает опасность воды в Украине. Кроме того, бригадам ВСУ, сформированным из жителей западных областей Украины, запрещают употреблять водопроводную и колодезную воду.

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Гура Антон – украинский блоггер и псевдоэксперт. С 2012 года работал коммерческим директором в медицинской компании Био Тест Мед, которая поставляет технику и материалы для медицинских лабораторий. С 2020 года активно комментирует медицинские темы, в марте 2020 года стал известен тем, что распространил фейковое видео с самолета Милан-Киев, на котором якобы находились пассажиры с коронавирусом (на самом деле – нет). С 2022 года распространяет нарративы российской пропаганды и конспирологические теории в начале полномасштабного вторжения. призвал людей не сопротивляться оккупантам. Проживает в Киеве.

Как на самом деле

26 августа 2023 года Гура в самом деле выложил сообщение в телеграмме о найденном "мертвом глисте" в воде после кипячения и замораживания. Впрочем, подобная фотография не является доказательством опасности всей водопроводной воды в Киеве. Гура даже не комментирует, проверял ли именно водопроводную воду. "Глист" может быть и остатками грязи. О массовости подобного явления тоже речь не идет: украинские СМИ не сообщали о случаях нахождения глистов в воде киевлян.

"Киевводоканал" круглосуточно проверяет качество воды, поданной через центральную систему водоснабжения:

на выходе из очистных сооружений контроль осуществляется ежедневно по 22, ежемесячно по 48 и ежегодно по 76 показателям,

на артезианских насосных станциях проверка проводится в скважинах и выходе из насосных станций,

в распределительных водопроводных сетях города качество воды проверяется ежедневно без выходных в 35 контрольных точках на разных улицах по всем районам Киева,

Главная лаборатория "Киевводоканала" ежедневно анализируется более 70 проб.

В конце августа и первой половине сентября качество питьевой воды в Киеве отвечала действующим Государственным санитарным правилам и нормам (ГСанПиН).

Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины тоже ежедневно проводит лабораторный контроль качества питьевой воды в местах водозаборов, на водопроводных сооружениях и сетях централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. За последние несколько недель не выявили нарушений.

В "Киевводоканале" объясняют, что локальное загрязнение воды может быть связано с проблемами внутридомовых сетей, за состояние которой отвечает держатель дома или собственник (ЖЭО или ОСМД). Чтобы не происходило повторного загрязнения воды, специалисты рекомендуют ликвидировать застои в сети сразу же после их обнаружения, проводить промывку внутридомовых сетей не менее раза в год, предотвращать нагрев холодной воды в сети, изолировать редко или вообще не используемые трубы.

Обычно манипуляции опасной украинской воды связаны с рисками массового распространения эпидемий. Впрочем, эти информационные приступы легко опровергаются результатами исследований качества питьевой воды. Именно российская агрессия создает риски для населения остаться без ограниченного доступа к чистой питьевой воде.

Дисклеймер: Этот информационный материал подготовлен при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), предоставленного от имени народа Соединенных Штатов Америки. Ответственность за содержание этого информационного материала, необязательно отражающего взгляды USAID, Правительства Соединенных Штатов Америки, несет исключительно компания ООО "Делойт Консалтинг" в рамках контракта №72012118C00001.