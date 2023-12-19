Багато людей помилково вважають, що причина алергії на кішок – їхня вовна, але насправді вона виникає через білок Fel d 1, який утворюється в слинних та потових залозах кішок. Коли тварина вмивається, цей білок накопичується на її шерсті та сприяє розносу алергену по будинку.

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Чи можна завести кішку, якщо у мене алергія

Немає такої кішки, яка б не виділяла білка Fel d 1. Але в деяких породах кішок цього білка менше, і ці породи вважаються гіпоалергенними. Це такі породи як: сфінкси, балінезійська, орієнтальна, бенгальська, сіамська, невська маскарадна та інші.

Стало відомо, що кішки та кастровані самці виробляють менше білка Fel d 1, ніж некастровані самці. Однак, кожна кішка, незалежно від породи, може спричинити алергічну реакцію, яка залежить від індивідуальних особливостей людини та кішки.

Важливо розуміти, що низький вміст алергенів не означає їх повну відсутність. Рекомендується обговорити це рішення з лікарем і бути готовим дотримуватись усіх запобіжних заходів для контролю симптомів алергії.

Що робити, якщо у вас алергія на котів

Якщо у вас вже є кішка і ви зіткнулися з алергією, найефективніший спосіб покращити ситуацію – це усунути причину алергії. Але ми розуміємо, що відмова від вихованця може бути важким рішенням.

Щоб полегшити життя з вихованцем, можна дотримуватися таких рекомендацій:

носіть маску, коли прибираєте за кішкою; не дозволяйте кішці лежати на ваших речах; не дозволяйте кішці забиратися на ваше ліжко; видаліть текстильні килими та меблі; регулярно купайте та розчісуйте кішку; проводьте щоденне прибирання та протирайте пил.

Додатковий спосіб зниження симптомів алергії включає регулярне промивання носа сольовим розчином та прийманням антигістамінних препаратів.

Нині досліджуються нові способи зменшення симптомів алергії на котів. Один з них – це імунізація кішок проти власного алергену Fel d 1. У цьому випадку, кішкам вводять спеціальну вакцину, і антитіла нейтралізують білок Fel d 1.

У корм тварин додають спеціальний білок анти-Fel d 1 IgY, який знижує активність Fel d 1 після його вироблення кішкою, але до того, як він пошириться у навколишнє середовище. Цей варіант перетворює кішок з високою виробленням Fel d 1 на кішок з низькою кількістю білка, не впливаючи при цьому на здоровʼя тварини.

Додаткові дослідження цього методу ще будуть проводитися, але вже зараз очевидно, що стратегія є дуже перспективною і може допомогти людям не допустити розвитку алергічної реакції на домашніх улюбленців.