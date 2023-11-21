Чому АСІТ-терапія – найефективніший метод лікування алергії? Скільки років лікування потрібно, щоб організм людини правильно реагував на алергени? Чи можна призначати цей вид лікування дітям та вагітним жінкам? На ці та інші актуальні питання 24 Каналу відповіла лікар-алерголог, професор, засновник клініки алергології та імунології AirDoc Лілія Романюк.

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Як діє АСІТ-терапія

Якщо коротко, то суть методу полягає у регулярному введенні в організм мікродоз алергенів, об’єм яких поступово збільшується. Це дозволяє організму пацієнта сформувати адекватну імунну відповідь.

Лілія Романюк “Рекомендується лікування впродовж трьох років – орієнтовно стільки часу потрібно, щоб хвороба не прогресувала, симптоми захворювання стали мінімальними або взагалі не проявлялися, що значно покращить якість життя пацієнтів.”

Кому допоможе АСІТ-терапія

Цей метод лікування дуже ефективний у боротьбі з алергічним ринітом (запалення слизової оболонки, що спричиняється алергенами), алергічним ринітом з перехресною харчовою реактивністю, бронхіальною астмою. Цей метод лікування застосовується при алергії на пилок дерев, злакових трав та бур’янів, шерсть домашніх тварин, кліщів домашнього пилу, зовнішню та внутрішню плісняву – Альтернарія (Alternaria).

Звісно, є протипоказання для призначення АСІТ-терапії. Це гострі захворювання, хронічні захворювання із загостреннями, тяжкий перебіг хронічних захворювань та інше. Якщо жінка почала лікування до того, як завагітніла, вона може продовжити лікування АСІТ-терапією, якщо відсутні інші протипокази. Починати лікування цим методом можна починати після народження дитини.

Що стосується дітей: терапію можна проводити дітям від 4 – 5 років, а в деяких випадках призначається і від 2,5 років. Лікування має назначати досвідчений лікар-алерголог, увесь час лікування пацієнт має бути під його наглядом. Частіше за все лікування АСІТ-терапією проходить без побічних ефектів. Такі побічні ефекти як свербіж чи подразнення шкіри, бувають досить зрідка.

Як проходить лікування

Спочатку потрібно знайти алерген, що призводить до проявів захворювання. Це можна зробити за допомогою тестування – шкірних проб ПРІК-тестування, внутрі-шкірне або лабораторне імунологічне тестування, що є більш сучасним методом. Коли подразник знайдено, лікар разом з пацієнтом розробляє індивідуальний план лікування. Додам, що АСІТ має високу ефективність, якщо почати лікування на ранній стадії розвитку захворювання.

Є різні форми проведення алергенспецифічної імунотерапії. Найбільш ефективною вважається ін’єкційна, коли лікувальні алергени вводяться пацієнту за розробленою схемою. Також ліки можна приймати сублінгвальним методом: за допомогою спрею людина самостійно вприскує алерген собі під язик. Також є таблетована форма. Тобто вибір варіантів лікування досить широкий і може бути підібраний з урахуванням індивідуальних особливостей.

Лілія Романюк “Рішення про те, який метод буде застосований приймає лікар разом з пацієнтом. Самостійно прописати собі подібне лікування, не можна. Імунотерапія має проходити під наглядом спеціаліста і лише у спеціалізованій клініці чи кабінеті алерголога.”

Чому так довго

Річ у тім, що організм пацієнта має стати толерантним до подразника, який спричиняє алергічну реакцію. Спочатку людині, що страждає на алергію вводять маленьку кількість алергену, а потім збільшують дозу. Це дійсно тривалий процес, але він не вимагає щоденних процедур: підтримувальна терапія вводиться один раз на місяць.

Іноді лікування настільки зменшує прояви алергічного захворювання, що навіть, наприклад, у сезон цвітіння рослин-подразників, людина не потребує додатково використовувати антигістамінні препарати, або лікувально-назальні спреї. Ще один бонус: припиняється прогрес алергічного захворювання та трансформація його в інше захворювання, наприклад, у бронхіальну астму.

АСІТ-терапія в Україні

Для когось це буде новиною, але АСІТ-терапія практикується в Україні майже 50 років. В Україні є підприємства, які займаються виробництвом діагностично-лікувальних алергенів. Це найбільш поширені алергени, що застосовуються у державних та приватних клініках. Українські препарати не менш безпечні та ефективні ніж закордонні, та до того ж коштують дешевше.

Вартість АСІТ-терапії

Найперше від чого залежить вартість це лікувальний засіб, який обирає пацієнт та лікар. Закордонні препарати коштують дорожче ніж українські, і це пояснюється тим, що при їх виробництві також застосовуються більш сучасні технології, їх використання може бути більш зручним для пацієнтів. Новітні технології вироблення алергенів дозволяють їх використання впродовж року навіть у період загострення алергічного захворювання.

Чи може алергія повернутись після лікування

Лілія Романюк “Ефективність лікування залежить від багатьох чинників: типу алергії, віку пацієнта та важкості захворювання. Втім, 85% пацієнтів відмічають зменшення алергічних реакцій вже на першому році лікування. Після закінчення курсу АСІТ-терапії симптоми алергії можуть зникнути надовго або назавжди.”

Звісно, є випадки, коли алергія повертається, але не в такій агресивній формі, як до лікування. АСІТ-терапія як метод лікування може бути застовпована при необхідності й повторно.