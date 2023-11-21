Почему АСИТ-терапия – самый эффективный метод лечения аллергии? Сколько лет лечения нужно, чтобы организм человека правильно реагировал на аллергены? Можно ли назначать этот вид лечения детям и беременным женщинам? На эти и другие актуальные вопросы 24 Канала ответила врач-аллерголог, профессор, основатель клиники аллергологии и иммунологии AirDoc Лилия Романюк.

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Как действует АСИТ-терапия

Если кратко, то суть метода состоит в регулярном введении в организм микродоз аллергенов, объем которых постепенно увеличивается. Это позволяет организму пациента сформировать адекватный иммунный ответ.

Лилия Романюк "Рекомендуется лечение в течение трех лет - ориентировочно столько времени нужно, чтобы болезнь не прогрессировала, симптомы заболевания стали минимальными или вообще не проявлялись, что значительно улучшит качество жизни пациентов."

Кому поможет АСИТ-терапия

Этот метод лечения очень эффективен в борьбе с аллергическим ринитом (воспаление слизистой, вызываемой аллергенами), аллергическим ринитом с перекрестной пищевой реактивностью, бронхиальной астмой. Этот метод лечения применяется при аллергии на пыльцу деревьев, злаковых трав и сорняков, шерсть домашних животных, клещей домашней пыли, наружную и внутреннюю плесень – Альтернария (Alternaria).

Конечно, есть противопоказания для назначения АСИТ-терапии. Это острые заболевания, хронические заболевания с обострениями, тяжелое течение хронических заболеваний и прочее. Если женщина начала лечение до того, как забеременела, она может продолжить лечение АСИТ-терапией, если отсутствуют другие противопоказания. Начать лечение этим методом можно начинать после рождения ребенка.

Что касается детей: терапию можно проводить детям от 4-5 лет, а в некоторых случаях назначается и от 2,5 лет. Лечение должно назначать опытный врач-аллерголог, все время лечения пациент должен находиться под его наблюдением. Чаще всего лечение АСИТ-терапией проходит без побочных эффектов. Такие побочные эффекты как зуд или раздражение кожи бывают довольно редко.

Как проходит лечение

Сначала нужно найти аллерген, приводящий к проявлениям заболевания. Это можно сделать с помощью тестирования – кожных проб ПРИК-тестирования, внутрикожного или лабораторного иммунологического тестирования, что является более современным методом. Когда раздражитель обнаружен, врач вместе с пациентом разрабатывает индивидуальный план лечения. Добавлю, что АСИТ обладает высокой эффективностью, если начать лечение на ранней стадии развития заболевания.

Есть разные формы проведения аллергенспецифической иммунотерапии. Наиболее эффективной считается инъекционная, когда лечебные аллергены вводятся пациенту по разработанной схеме. Также лекарство можно принимать сублингвальным методом: с помощью спрея человек самостоятельно впрыскивает аллерген себе под язык. Также есть таблетированная форма. То есть выбор вариантов лечения достаточно широк и может быть подобран с учетом индивидуальных особенностей.

Лилия Романюк “Решение о том, какой метод будет применен, принимает врач вместе с пациентом. Самостоятельно прописать себе подобное лечение нельзя. Иммунотерапия должна проходить под наблюдением специалиста и только в специализированной клинике или кабинете аллерголога.

Почему так долго

Дело в том, что организм пациента должен стать толерантным к раздражителю, вызывающему аллергическую реакцию. Сначала человеку, страдающему аллергией, вводят маленькое количество аллергена, а затем увеличивают дозу. Это действительно длительный процесс, но он не требует ежедневных процедур: поддерживающая терапия вводится один раз в месяц.

Иногда лечение настолько уменьшает проявления аллергического заболевания, что даже, например, в сезон цветения растений-раздражителей, человек не нуждается в дополнительном использовании антигистаминных препаратов или лечебно-назальных спреев. Еще один бонус: прекращается прогресс аллергического заболевания и трансформация его в другое заболевание, например в бронхиальную астму.

АСИТ-терапия в Украине

Для кого это будет новостью, но АСИТ-терапия практикуется в Украине почти 50 лет. В Украине есть предприятия, занимающиеся производством диагностически лечебных аллергенов. Это наиболее распространенные аллергены, применяемые в государственных и частных клиниках. Украинские препараты не менее безопасны и эффективны, чем зарубежные, к тому же стоят дешевле.

Стоимость АСИТ-терапии

В первую очередь от чего зависит стоимость это лечебное средство, которое выбирает пациент и врач. Зарубежные препараты стоят дороже украинских, и это объясняется тем, что при их производстве также применяются более современные технологии, их использование может быть более удобным для пациентов. Новейшие технологии выработки аллергенов позволяют их использовать в течение года даже в период обострения аллергического заболевания.

Может ли аллергия вернуться после лечения

Лилия Романюк “Эффективность лечения зависит от многих факторов: типа аллергии, возраста пациента и тяжести заболевания. Впрочем, 85% пациентов отмечают уменьшение аллергических реакций уже на первом году лечения. После окончания курса АСИТ-терапии симптомы аллергии могут исчезнуть надолго или навсегда.

Конечно, есть случаи, когда аллергия возвращается, но не в такой агрессивной форме, как лечение. АСИТ-терапия как метод лечения может быть застолбована при необходимости и повторно.