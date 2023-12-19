Многие ошибочно считают, что причина аллергии на кошек – их шерсть, но на самом деле она возникает из-за белока Fel d 1, который образуется в слюнных и потовых железах кошек. Когда животное умывается, этот белок скапливается на его шерсти и способствует разносу аллергена по дому.

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Можно ли завести кошку, если у меня аллергия

Нет такой кошки, которая не выделяла бы белка Fel d 1. Но в некоторых породах кошек этого белка меньше, и эти породы считаются гипоаллергенными. Это такие породы как: сфинксы, балинезийская, ориентальная, бенгальская, сиамская, невская маскарадная и другие.

Стало известно, что кошки и кастрированные самцы производят меньше белка Fel d1, чем некастрированные самцы. Однако каждая кошка, независимо от породы, может вызвать аллергическую реакцию, которая зависит от индивидуальных особенностей человека и кошки.

Важно понимать, что низкое содержание аллергенов не означает их полное отсутствие. Рекомендуется обсудить это решение с врачом и быть готовым соблюдать все меры предосторожности для контроля симптомов аллергии.

Что делать, если у вас аллергия на кошек

Если у вас уже есть кошка и вы столкнулись с аллергией, самый эффективный способ улучшить ситуацию – это устранить причину аллергии. Но мы понимаем, что отказ от питомца может быть трудным решением.

Чтобы облегчить жизнь с питомцем, можно придерживаться следующих рекомендаций:

носите маску, когда убираете за кошкой; не позволяйте кошке лежать на ваших вещах; не позволяйте кошке убираться на вашу кровать; удалите текстильные ковры и мебель; регулярно купайте и расчесывайте кошку; производите ежедневную уборку и протирайте пыль.

Дополнительный способ снижения симптомов аллергии включает регулярное промывание носа солевым раствором и приемом антигистаминных препаратов.

В настоящее время исследуются новые способы уменьшения симптомов аллергии на кошек. Один из них – это иммунизация кошек против собственного аллергена Fel d 1. В этом случае, кошкам вводят специальную вакцину и антитела нейтрализуют белок Fel d 1.

В корм животных добавляют специальный белок анти-Fel d 1 IgY, снижающий активность Fel d 1 после его выработки кошкой, но до того, как он распространится в окружающую среду. Этот вариант превращает кошек с высокой выработкой Fel d 1 в кошек с низким количеством белка, не влияя при этом на здоровье животного.

Дополнительные исследования этого метода еще будут проводиться, но уже сейчас очевидно, что стратегия очень перспективна и может помочь людям не допустить развития аллергической реакции на домашних любимцев.