Про це розповіла заступниця директора департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької області, Тетяна Бондаренко.
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Друга хвиля гепатиту А
За її словами, останні два тижні захворюваність залишається на одному рівні, але це не означає, що гепатит A відступає.
Зараз саме той період, коли може настати ще одна хвиля захворюваності, згідно з прогнозами епідеміологів та лікарів,
– зазначила чиновниця.
Гепатит А на Вінниччині
За словами Тетяни Бондаренко, від початку епідситуації до 21 листопада зареєстровано 350 повідомлень про хворих на гепатит A, а за останню добу зафіксовано 4 нових випадки. Наразі 34 пацієнти перебувають на стаціонарному лікуванні, з них 9 - діти.
Один з пацієнтів, 50-річний чоловік, перебуває у лікарні вже місяць і має багато супутніх патологій. Також під спостереженням сімейних лікарів – 516 контактних осіб.
Наразі в Україні зафіксували випадки захворювання гепатитом А в семи областях: Тернопільській, Волинській, Вінницькій, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Закарпатській та Київській.