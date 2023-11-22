Об этом рассказала заместитель директора департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой области Татьяна Бондаренко.
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Вторая волна гепатита А
По ее словам, последние две недели заболеваемость остается на одном уровне, но это не значит, что гепатит A отступает.
Сейчас именно тот период, когда может наступить еще одна волна заболеваемости, согласно прогнозам эпидемиологов и врачей,
– отметила чиновница.
Гепатит А в Винницкой области
По словам Татьяны Бондаренко, с начала эпидситуации до 21 ноября зарегистрировано 350 сообщений о больных гепатитом A, а за последние сутки зафиксировано 4 новых случая. В настоящее время 34 пациента находятся на стационарном лечении, из них 9 – дети.
Один из пациентов, 50-летний мужчина, находится в больнице уже месяц и имеет много сопутствующих патологий. Также под наблюдением семейных врачей – 516 контактных лиц.
В Украине зафиксировали случаи заболевания гепатитом А в семи областях: Тернопольской, Волынской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Закарпатской и Киевской.