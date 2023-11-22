Об этом рассказала заместитель директора департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой области Татьяна Бондаренко.

Также на тему В Киевской области зафиксировали гепатит А: на карантин отправили весь колледж

Вторая волна гепатита А

По ее словам, последние две недели заболеваемость остается на одном уровне, но это не значит, что гепатит A отступает.

Сейчас именно тот период, когда может наступить еще одна волна заболеваемости, согласно прогнозам эпидемиологов и врачей,

– отметила чиновница.

Гепатит А (болезнь Боткина) – что это? Это острое вирусное заболевание печени, причиняющее вред гепатоцитам. Оно относится к группе кишечных инфекций и передается фекально-оральным путем. Болезнь имеет характерные периоды: дожелтушный, желтушный и заключительный. Диагностика основывается на биохимическом анализе крови и иммунологических методах. Лечение: соблюдение диеты и симптоматическая терапия. Профилактика: вакцинация и соблюдение правил гигиены.

Гепатит А в Винницкой области

По словам Татьяны Бондаренко, с начала эпидситуации до 21 ноября зарегистрировано 350 сообщений о больных гепатитом A, а за последние сутки зафиксировано 4 новых случая. В настоящее время 34 пациента находятся на стационарном лечении, из них 9 – дети.

Один из пациентов, 50-летний мужчина, находится в больнице уже месяц и имеет много сопутствующих патологий. Также под наблюдением семейных врачей – 516 контактных лиц.

В Украине зафиксировали случаи заболевания гепатитом А в семи областях: Тернопольской, Волынской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Закарпатской и Киевской.