Об этом во время оперативного совещания рассказала директор Броварского районного филиала ГУ "Центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" Елена Левченко, передает 24 Канал.

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Гепатит А в Броварах

По ее словам, передача инфекции вероятно состоялась путем контакта в бытовых условиях, поскольку возможность заражения через пищу или воду была исключена.

Также оказалось, что в группу риска входит 84 человека, находившихся в контакте с больной. Согласно рекомендациям Минздрава, дети будут под контролем в течение 35 дней с момента выявления случая заражения и пройдут соответствующие лабораторные биохимические анализы.

Директор центра также сообщила, что в настоящее время в Украине отсутствуют вакцины от вирусного гепатита A (за исключением Винницкой области). Некоторые дети из контактной группы риска находятся в больнице, но с диагнозами COVID-19 и ОРВИ – пока подозрения на гепатит А у них нет.

Что нужно знать о гепатите А

Гепаты А – это вирусное заболевание, влияющее на печень. Основной путь передачи вируса – фекально-оральный, что означает, что человек может заражаться из-за потребления загрязненной воды или пищи, а также в результате контакта с инфицированными людьми или предметами.

Симптомы гепатита A могут включать усталость, потерю аппетита, желтуху (желтая кожа и белки глаз), боли в правом подреберье и т.д. Время от заражения вирусом до начала симптомов может занять от двух до пяти недель.

Одним из эффективных методов профилактики гепатита A является вакцинация. Также важно соблюдать правила личной гигиены, особенно в областях, где есть вспышка заболевания. Пока нет специфического лечения гепатита A. Обычно рекомендуется отдых и соблюдение режима питья. В тяжелых случаях может потребоваться госпитализация.

В Украине зафиксировали случаи заболевания гепатитом А в шести областях: Тернопольской, Волынской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской и Закарпатской.