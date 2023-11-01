Власне, гепатит А зафіксували ще й в Івано-Франківській області. Відомо, що до обласної клінічної інфекційної лікарні госпіталізували сімох людей: чотирьох дорослих і трьох дітей.

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Що відомо про їхній стан

Детальніше про ситуацію розповіла заступниця генерального директора Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні Наталія Дьоміна.

Діти – віком шести – семи років. Є такі, що у 5 – 6 класах. Всі пацієнти з Івано-Франківська. Їхній стан – середньої важкості. Важких немає. Є хворі, яких госпіталізували 31 жовтня та 1 листопада,

– каже Наталія Дьоміна.

Також з журналістами поспілкувалася заступниця генерального директора Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяна Джус. Вона зазначила, що від початку 2023 року в області на гепатит А перехворіли 12 людей, зокрема, одна дитина. За її словами, це періодичні випадки. Їх фіксували в Івано-Франківській, Богородчанській, Долинській та Надвірнянській громадах.

Цифра 12 ні про що не свідчить. Але з точки зору епідеміології ми на підніжжі піка захворюваності вірусних гепатитів. Особливо — гепатиту A, тому що він має циклічність у п'ять – сім років. У нас останні спалахи цієї хвороби реєструвалися у 2017 – 2018 роках. Якщо порівнювати з 2022 роком, то є ріст захворюваності,

– додала Тетяна Джус.

Вона також зауважила, що на Івано-Франківщині є умови для поширення цієї інфекції.

Це тому, що загалом у нашій області інтенсивність епідеміологічного процесу в середньому є вищою, ніж по Україні,

– пояснює ситуацію Тетяна Джус.

Зауважимо, що станом на 31 жовтня на Вінниччині оголосили надзвичайну ситуацію через спалах гепатиту А. Там також оголосили про запровадження низки протиепідеміологічних заходів. Так, станом на вівторок у лікарнях перебували 144 пацієнти, а виписалися – 32 дорослих і 10 дітей.