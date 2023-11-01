Собственно гепатит А зафиксировали еще и в Ивано-Франковской области. Известно, что в областную клиническую инфекционную больницу госпитализировали семерых человек: четырех взрослых и троих детей.

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Что известно об их состоянии

Детальнее о ситуации рассказала заместитель генерального директора Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы Наталья Демина.

Дети – в возрасте шести – семи лет. Есть такие, которые в 5 – 6 классах. Все пациенты из Ивано-Франковска. Их состояние – средней тяжести. Тяжелых нет. Есть больные, которых госпитализировали 31 октября и 1 ноября,

– говорит Наталья Демина.

Также с журналистами пообщалась заместитель генерального директора Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Татьяна Джус. Она отметила, что с начала 2023 года в области гепатитом А переболели 12 человек, в частности, один ребенок. По ее словам, это периодические случаи. Их фиксировали в Ивано-Франковской, Богородчанской, Долинской и Надворнянской общинах.

Цифра 12 ни о чем не свидетельствует. Но с точки зрения эпидемиологии мы на подножии пика заболеваемости вирусных гепатитов. Особенно гепатита A, потому что он имеет цикличность в пять – семь лет. У нас последние вспышки этой болезни регистрировались в 2017 – 2018 годах. Если сравнивать с 2022 годом, то есть рост заболеваемости,

– добавила Татьяна Джус.

Она также заметила, что в Ивано-Франковской области есть условия для распространения этой инфекции.

Это потому, что в целом в нашей области интенсивность эпидемиологического процесса в среднем выше, чем по Украине,

– объясняет ситуацию Татьяна Джус.

Отметим, что по состоянию на 31 октября в Винницкой области объявили чрезвычайную ситуацию из-за вспышки гепатита А. Там также объявили о введении ряда противоэпидемиологических мер. Так, по состоянию на вторник в больницах находились 144 пациента, а выписались – 32 взрослых и 10 детей.