Новий підхід виявився щонайменше у 9 разів ефективніше за попередні методи. Ба більше, він є доступнішим та дешевшим.

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Суть методі

Науковці додали в геном спеціальні "сайти зв'язування" – місця, куди фермент може прикріпитися для роботи з ДНК, що дозволило вбудувати великі фрагменти ДНК у клітини людської сполучної тканини з ефективністю від 30% – 46%.

Учені переконані, що цей метод є наразі найперспективнішим. Використовуючи його, медики зможуть не лише редагувати гени, пов'язані зі спадковими хворобами, а й покращити інструменти для біотехнологічних та біоінженерних досліджень.

Досягнення в галузі генної терапії