Новый подход оказался по меньшей мере в 9 раз эффективнее предыдущих методов. Более того, он является более доступным и дешевым.
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Суть метода
Ученые добавили в геном специальные "сайты связывания" – места, куда фермент может прикрепиться для работы с ДНК, что позволило встроить большие фрагменты ДНК в клетки человеческой соединительной ткани с эффективностью от 30% – 46%.
Ученые убеждены, что этот метод является сейчас самым перспективным. Используя его, медики смогут не только редактировать гены, связанные с наследственными болезнями, но и улучшить инструменты для биотехнологических и биоинженерных исследований.
Достижения в области генной терапии
- Первой страной, которая одобрила генную терапию на основе CRISPR для лечения серповидноклеточной анемии и бета-талассемии стала Великобритания.
- Эта технология смогла лишить иммунные клетки ВИЧ-инфекции. Правда, результаты пока изучали только на культурах клеток, но ожидают, что метод будет работать и у людей.
- Также с помощью генной инженерии ученые смогли превратить раковые клетки в здоровые мышечные в случае агрессивной рабдомиосаркомы.