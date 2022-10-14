Гарячу лінію створили для допомоги чоловікам у стабілізації емоційного стану, та пошуку внутрішніх ресурсів для виходу зі складних ситуацій та усвідомлення проблемних аспектів поведінки.

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Гаряча лінія для чоловіків

Зателефонувати можна за номерами: 2345* (для абонентів Vodafone та Lifecell) або +38 (067) 752 23 45 (для абонентів "Київстар"). Чоловіки можуть звертатися на лінію з будь-яких питань, що викликають стрес: проблеми на роботі чи стосунках, переживання через війну, складнощі у регуляції гніву тощо.

Ментальне здоров’я є важливою частиною благополуччя кожної людини. На жаль, через гендерні стереотипи або інші упередження чоловіки часто не звертаються за психологічною підтримкою. У час повномасштабної війни кількість стресових ситуацій значно збільшується, а тому вчасне розв'язання проблеми та подолання психологічної напруги є життєво необхідними,

– йдеться у повідомленні.

Для чого потрібна гаряча лінія для чоловіків

За результатами дослідження UNFPA серед чоловіків, 90% респондентів не мали досвіду звернення за професійною психологічною підтримкою у будь-якому вигляді.

"Чоловіки в Україні часто живуть з думкою, що мають розв'язувати свої проблеми самостійно. Через це вони не звертаються за професійною допомогою", – розповіла програмна менеджерка UNFPA Олеся Компанієць.

За її словами, майже кожен третій українець перебуває у стані сильного стресу, при якому людина не може адаптуватися до стресових ситуацій та спричинених ними наслідків.