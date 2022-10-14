Горячую линию создали для помощи мужчинам в стабилизации эмоционального состояния и поиска внутренних ресурсов для выхода из сложных ситуаций и осознания проблемных аспектов поведения.

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Горячая линия для мужчин

Позвонить по телефонам можно: 2345* (для абонентов Vodafone и Lifecell) или +38 (067) 752 23 45 (для абонентов "Киевстар"). Мужчины могут обращаться на линию по любым вопросам, вызывающим стресс: проблемы на работе или отношениях, переживания из-за войны войны, сложности в регуляции гнева и т.д.

Ментальное здоровье является важной частью благополучия каждого человека. К сожалению, из-за гендерных стереотипов или других предубеждений мужчины часто не обращаются за психологической поддержкой. Во время полномасштабной войны количество стрессовых ситуаций значительно увеличивается, а потому своевременное решение проблемы и преодоление психологического напряжения жизненно необходимы,

– говорится в сообщении.

Для чего нужна горячая линия для мужчин

По результатам исследования UNFPA среди мужчин, 90% респондентов не имели опыта обращения за профессиональной психологической поддержкой в любом виде.

"Мужчины в Украине часто живут с мнением, что должны решать свои проблемы самостоятельно. Поэтому они не обращаются за профессиональной помощью", – рассказала программный менеджер UNFPA Олеся Компаниец.

По ее словам, почти каждый третий украинец находится в состоянии сильного стресса, при котором человек не может адаптироваться к стрессовым ситуациям и вызванным ими последствиям.