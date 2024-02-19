Фтор це природний елемент, з нього отримують фторид, який також міститься у воді. Фторид відіграє важливу роль у розвитку здорових зубів та профілактиці карієсу. Багато виробників додають його в зубні пасти, а в деяких регіонах його використовують у системі водопостачання.

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Скільки потрібно фтору

Американська стоматологічна асоціація рекомендує чистити зуби двічі на день зубною пастою із фтором. Кількість фториду в ній вказано вимірюється в частинках на мільйон – ppm. Те, скільки фториду має бути у зубній пасті, залежить від віку дитини.

Дітям до 3 років потрібно менше ніж 1000 ppm. Дітям віком від 3 до 6 років – понад 1000 ppm. Дорослим – 1350-1500 ppm. Дітям від 3 років і старше потрібна невелика кількість зубної пасти з фтором, розміром з рисове зерно.

Дітям від 8 років і старше, які мають карієс, стоматолог може призначити ополіскувачі з фтором. Полоскати порожнину рота потрібно щодня, але окремо від чищення зубів, щоб не змивати фтор із зубної пасти.

Для профілактики карієсу кожних пів року стоматолог може наносити на поверхню зубів лак із високим вмістом фтору. Він зміцнює зубну емаль і робить стійким до болю руйнування. Такий метод зазвичай пропонують дітям з 3 років та застосовують не рідше 2 разів на рік.

Якщо ви живете у районі, де вода не фторована, стоматолог може прописати дитині краплі, таблетки чи вітаміни з фтором. Дозування залежить від природного вмісту фтору у воді та віку. Дітям до 6 місяців добавки фтору не потрібні.

Як впливає надлишок фтору

Якщо в період розвитку зубів до організму надходить велика кількість фтору, може розвиватися флюороз. Легкий флюороз має вигляд тонких перлинно-білих ліній або плям на поверхні зубів. Тяжка форма флюорозу може призвести до появи ямок або знебарвлення зубної емалі.

Флюороз може виникнути через надлишок фтору в питній воді. Але сучасні системи очищення видаляють значну кількість фториду. Тому в регіонах, де підземні води багаті на фтор, його вміст у питній воді відповідає нормам.

Щоб звести вплив фтору до мінімуму, необхідно використовувати рекомендовану кількість зубної пасти та зберігати пасту там, де маленькі діти не можуть її дістати. Батькам потрібно стежити за тим, як дитина чистить зуби, щоб малюк не використовував пасту у великих кількостях і не ковтав її.