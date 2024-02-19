Фтор это природный элемент, из него получают фторид, который также содержится в воде. Фторид играет важную роль в развитии здоровых зубов и профилактике кариеса. Многие производители добавляют его в зубные пасты, а в некоторых регионах его используют в системе водоснабжения.

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Сколько нужно фтора

Американская стоматологическая ассоциация рекомендует чистить зубы дважды в день зубной пастой с фтором. Количество фторида в ней указано измеряется в частицах на миллион – ppm. То, сколько фторида должно быть в зубной пасте, зависит от возраста ребенка.

Детям до 3 лет нужно меньше чем 1000 ppm. Детям в возрасте от 3 до 6 лет – более 1000 ppm. Взрослым – 1350-1500 ppm. Детям от 3 лет и старше требуется небольшое количество зубной пасты с фтором, размером с рисовое зерно.

Детям от 8 лет и старше, которые имеют кариес, стоматолог может назначить ополаскиватели с фтором. Полоскать полость рта нужно ежедневно, но отдельно от чистки зубов, чтобы не смывать фтор из зубной пасты.

Для профилактики кариеса каждые полгода стоматолог может наносить на поверхность зубов лак с высоким содержанием фтора. Он укрепляет зубную эмаль и делает устойчивым к болезненному разрушению. Такой метод обычно предлагают детям с 3 лет и применяют не реже 2 раз в год.

Если вы живете в районе, где вода не фторированная, стоматолог может прописать ребенку капли, таблетки или витамины с фтором. Дозировка зависит от естественного содержания фтора в воде и возраста. Детям до 6 месяцев добавки фтора не нужны.

Как влияет избыток фтора

Если в период развития зубов в организм поступает большое количество фтора, может развиваться флюороз. Легкий флюороз имеет вид тонких жемчужно-белых линий или пятен на поверхности зубов. Тяжелая форма флюороза может привести к появлению ямок или обесцвечиванию зубной эмали.

Флюороз может возникнуть из-за избытка фтора в питьевой воде. Но современные системы очистки удаляют значительное количество фторида. Поэтому в регионах, где подземные воды богаты фтором, его содержание в питьевой воде соответствует нормам.

Чтобы свести влияние фтора к минимуму, необходимо использовать рекомендованное количество зубной пасты и хранить пасту там, где маленькие дети не могут ее достать. Родителям нужно следить за тем, как ребенок чистит зубы, чтобы малыш не использовал пасту в больших количествах и не глотал ее.