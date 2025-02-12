У новому епізоді проєкту "Хочу бути мамою" на Люкс ФМ ведуча Таня Лі разом із Наталією Данкович, лікарем-репродуктологом та акушером-гінЕКЗлогом, обговорили, які кроки слід робити, якщо вагітність не настає, які існують міфи про ЕКЗ та скільки коштує лікування безпліддя в Україні, передає 24 Канал.

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Коли варто звертатися до лікаря для лікування безпліддя

Якщо пара намагається зачати дитину протягом року без успіху, це привід звернутися до фахівців. Діагностику проходять не лише жінки, але й чоловіки. Крім того, потрібно дотримуватися здорового способу життя: здоровий сон, збалансоване харчування та підтримка водного балансу – усе це має значення для досягнення бажаного результату.

Лікарі рЕКЗмендують планувати вагітність до 30 років, адже після цього шанси на успішне запліднення зменшуються. За словами Наталії Данкович, після 46 років можливість отримати генетично здоровий ембріон значно знижується.

Скільки коштує ЕКЗ в Україні

В Україні існують державні програми, які частково фінансують процедуру ЕКЗ, але вони мають певні обмеження. Наприклад, вартість лікування залежить від віку пацієнтів. Якщо обом партнерам понад 41 рік, державна підтримка може бути недоступною, адже цей вік пов'язаний із нижчими показниками народжуваності.

Раніше державні програми були більш обмеженими: лише для пар до 40 років і за умови відсутності серйозних проблем зі здоров’ям. Сьогодні ж їхні можливості значно розширилися.

Ціна процедур ЕКЗ в Україні коливається від 150 до 250 тисяч гривень. Скільки саме спроб може зробити жінка, вирішує лікар індивідуально. За словами Данкович, якщо після 4 – 5 спроб вагітність не настає, слід оцінити ситуацію з іншого ракурсу. Крім ЕКЗ, в Україні дозволені такі методи, як сурогатне материнство та донація статевих клітин (яйцеклітин, сперматозоїдів чи ембріонів).

Міфи про ЕКЗ

ЕКЗ не впливає на розвиток онкологічних захворювань. Діти, народжені завдяки ЕКЗ, мають таке ж здоров’я, як і інші. Можливість обрати стать дитини під час ЕКЗ – це правда. Також доведено, що цей метод частіше призводить до народження двійнят.

Повний епізод програми "Хочу бути мамою" ви можете переглянути просто зараз: