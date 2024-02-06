Криві зуби – це поширена проблема, яка вимагає втручання ортодонта. Але є способи уникнути дорогих брекетів і пластинок.

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Чому зуби криво ростуть

Зуб може рости криво з кількох причин:

Генетичні особливості. Постійні зуби можуть збиватися до купи через свій великий розмір або брак місця для росту, тобто маленької щелепи. Може вийти так, що великі зуби передалися у спадок від тата, а маленька щелепа від мами.

Шкідливі дитячі звички. Багато дітей смокчуть великий палець. Більшість малюків самостійно відмовляються від цього до 2 – 4 років. Але якщо звичка зберігається до 6 – 7 років, це може призвести до зміщення передніх зубів і звуження верхньої щелепи, що вплине на ріст кутніх зубів.

Звичка гризти нігті також може призвести до пошкодження емалі та втрати зубів. У такому випадку може знадобитися необхідність встановлення брекетів.

Неправильний догляд за ротовою порожниною. Батьки нерідко балують малюків солодким молоком або соком у пляшці поза основним прийомом їжі. Але після появи перших зубів не варто давати дитині солодкі суміші під час сну або протягом дня. Краще пригощати його солодким лише під час їжі, в іншому випадку зростає ризик розвитку карієсу.

Якщо дитина потребує постійно смоктати або пити з пляшечки, спробуйте замінити сік простою водою. Карієс руйнує емаль, що може призвести до втрати молочного зуба завчасно. Після цього зуби можуть зміщуватися через порожній простір і заважати росту постійних зубів.

Що робити, щоб зменшити ризик кривих зубів

Правильний догляд за ротовою порожниною допоможе знизити ризик кривих зубів, навіть якщо причина в генетиці.

Регулярно відвідувати стоматолога. Вперше відвідати стоматолога рекомендується після появи першого зуба. Фахівець розповість про ризики розвитку карієсу, покаже, як правильно доглядати порожнину рота малюка.

Постійне спостереження у стоматолога допоможе якомога раніше розпочати виправлення прикусу. Стежити за кількістю солодкого та проявом шкідливих звичок. Збалансоване харчування вбереже дитину не лише від проблем із зубами, а й допоможе правильно рости та розвиватися усьому організму.

А деякі шкідливі звички, наприклад, гризти нігті, можуть говорити про підвищену тривожність. Щоб допомогти дитині впоратися із цим, рекомендується звернутися за допомогою до дитячого психолога.