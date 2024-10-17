За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожен четвертий чоловік і кожна п’ята жінка страждають від високого тиску, причому багато з них не підозрюють про свій стан, що робить гіпертонію "тихим вбивцею", пише AJPM. Однак існують методи контролю цього захворювання, і фізична активність відіграє в цьому ключову роль.

Також на тему В Україні змінили правила оформлення інвалідності: як тепер буде

Нове дослідження фізичної активності

У дослідженні Університету Каліфорнії в Сан-Франциско (UCSF) взяли участь понад 5100 дорослих, за якими спостерігали протягом трьох десятиліть. Збір даних включав фізичні огляди та анкетування про звички щодо активності, куріння та алкоголю. Артеріальний тиск кожного учасника вимірювався три рази з інтервалом у хвилину під час кожної оцінки. Учасники були розділені на чотири групи за расою та статтю.

Чи знали ви, що 82% населення України має дефіцит вітаміну D? А восени цей показник може зрости ще більше. Вітагама D₃ забезпечує дорослий організм необхідною денною нормою, а також позитивно впливає на імунну систему, підтримує функцію кісток і м’язів.

*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.

Дослідники відзначили значне зниження фізичної активності з 18 до 40 років у всіх групах, що супроводжувалося збільшенням випадків гіпертонії.

Вчені вважають, що молоді люди можуть значно зменшити ризик розвитку гіпертонії в середньому віці, активно беручи участь у програмах з оздоровлення.

Майже половина молодих учасників показала недостатній рівень активності, що пов’язано з розвитком гіпертонії пізніше,

– підкреслив Джейсон Наґата з UCSF.

Скільки потрібно займатись спортом

Вивчивши дані тих, хто регулярно займався помірними фізичними вправами (п’ять годин на тиждень у молодості), вчені виявили значне зниження ризику гіпертонії, особливо якщо ці звички зберігалися до 60 років.

"Досягнення рівня фізичної активності, вдвічі більшого за поточні мінімальні рекомендації для дорослих, може бути більш ефективним у запобіганні гіпертонії, ніж просте дотримання мінімальних стандартів", – заявили автори.

ВООЗ рекомендує для дорослих щонайменше 150 х вилин помірної та інтенсивної аеробної активності на тиждень.

Проте збільшення фізичної активності у дорослому віці може бути складно через життєві зміни та більші обов’язки.

Дослідження також показало, що здоров’я чорних чоловіків і жінок значно відрізняється від білих. До 60 років у 80 – 90% чорних чоловіків і жінок розвинулася гіпертонія, тоді як серед білих чоловіків цей показник був менш як 70%, а серед білих жінок – близько 50%. Дослідники пов’язують расові відмінності з різними соціальними та економічними умовами.