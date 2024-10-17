По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый четвертый мужчина и каждая пятая женщина страдают от высокого давления, причем многие из них не подозревают о своем состоянии, что делает гипертонию "тихим убийцей", пишет AJPM. Однако существуют методы контроля этого заболевания, и физическая активность играет в этом ключевую роль.

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Новое исследование физической активности

В исследовании Университета Калифорнии в Сан-Франциско (UCSF) приняли участие более 5100 взрослых, за которыми наблюдали в течение трех десятилетий. Сбор данных включал физические осмотры и анкетирование о привычках относительно активности, курения и алкоголя. Артериальное давление каждого участника измерялось три раза с интервалом в минуту во время каждой оценки. Участники были разделены на четыре группы по расе и полу.

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*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.

Исследователи отметили значительное снижение физической активности с 18 до 40 лет во всех группах, что сопровождалось увеличением случаев гипертонии.

Ученые считают, что молодые люди могут значительно уменьшить риск развития гипертонии в среднем возрасте, активно участвуя в программах по оздоровлению.

Почти половина молодых участников показала недостаточный уровень активности, что связано с развитием гипертонии позже,

– подчеркнул Джейсон Нагата из UCSF.

Сколько нужно заниматься спортом

Изучив данные тех, кто регулярно занимался умеренными физическими упражнениями (пять часов в неделю в молодости), ученые обнаружили значительное снижение риска гипертонии, особенно если эти привычки сохранялись до 60 лет.

"Достижение уровня физической активности, вдвое больше текущих минимальных рекомендаций для взрослых, может быть более эффективным в предотвращении гипертонии, чем простое соблюдение минимальных стандартов", – заявили авторы.

ВОЗ рекомендует для взрослых не менее 150 х минут умеренной и интенсивной аэробной активности в неделю.

Однако увеличение физической активности во взрослом возрасте может быть сложно из-за жизненных изменений и больших обязанностей.

Исследование также показало, что здоровье черных мужчин и женщин значительно отличается от белых. К 60 годам у 80 – 90% черных мужчин и женщин развилась гипертония, тогда как среди белых мужчин этот показатель был менее 70%, а среди белых женщин – около 50%. Исследователи связывают расовые различия с различными социальными и экономическими условиями.