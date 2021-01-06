Фейсфітнес – це вправи для безопераційної підтяжки обличчя. Доказових даних про те, що це дійсно працює поки немає, але ця методика має багато прихильників.

Наша шкіра старіє не тому, що м'язи на обличчі втрачають тонус. Старіння шкіри – це комплексний процес, розповіла дерматологиня Світлана Якубовська, пише 24 канал.

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Тут залучені генетика, гормони, і фізіологічні процеси старіння – зменшення синтезу колагену, еластину, гіалуронової кислоти, вплив сонця (фотостаріння) та інші. Тому "тренуючи м'язи обличчя" ви звичайно не можете на них впливати.

Ефективність вправ для обличчя

Заняття фейсфітнесом дійсно може в деяких випадках сповільнювати "сповзання овалу обличчя", приводячи в тонус ті м'язи, яким тонусу якраз і не вистачає (особливо коли обличчя старіє за деформаційним типом – зміна овалу обличчя, провисання в нижній його частині – важке подвійне підборіддя).

Однак, не все так просто. З віком і у кожної людини в залежності від активності їхньої міміки різні групи м'язів обличчя можуть перебувати як в гіпертонусі (надмірне напруження), так і в гіпотонусі (надмірне розслаблення). Та й під час будь-яких рухів, наприклад, при посмішці одні м'язи напружуються, а інші, навпаки, розслабляються.

Тому якщо і виконувати будь-які вправи, спрямовані на "зміцнення м'язів", треба чітко знати з чим працювати, які м'язи у конкретної людини на обличчі перебувають в недостатньому тонусі, щоб можна було на них впливати й не погіршити гіпертонус інших м'язів. Ось чому вправи "через екран" або з журналу точно не варіант. Це можливо тільки виключно з фахівцем, що має медичну освіту і розбирається в цьому на всі 100%.